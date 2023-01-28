新华社伦敦1月26日电 通讯：“努力学中文，想重回中国去”——在英国伦敦中国图书春节联展“阅读中国”

新华社记者郭爽 许凤

1月24日，66岁的马库斯·布罗德本特在位于英国伦敦的光华书店内阅读图书。新华社记者李颖摄

“我正在努力重新学习（中文），我想重新回到（中国）。”66岁的马库斯·布罗德本特日前在位于英国伦敦唐人街的光华书店对新华社记者说，正在书店展示的中国图书为他提供了一个与中国重新建立联系的机会。

24日，以“阅读中国”为主题的第十三届全球海外华文书店中国图书春节联展在英国这家最大的华文书店举行。该活动在美国、泰国、突尼斯等全球27个国家和地区的85家实体书店同步开展。

布罗德本特一边浏览书店展出的中国图书，一边告诉记者，上世纪80年代初，自己曾前往北京学习中文。他读过鲁迅，认为鲁迅是中国近代最有影响力的作家之一。

尽管1983年离开中国后，布罗德本特迄今没有再到访中国，但他惊叹过去四十年中国发生的巨大变化。他说，当自己试图在地图软件上寻找曾经求学的北京语言大学时，地图上的图片与记忆里的景象完全变了模样。

前来购书的26岁教师杰克·弗劳尔斯对记者有些得意地讲述起几年前访问中国时使用叫车服务“曹操出行”的经历。他回忆说，因为熟悉中国四大名著之一《三国演义》，他一下就明白这家公司的名字是引自这部著作，并巧妙借用了“说曹操，曹操到”的俗语。

1月24日，26岁教师杰克·弗劳尔斯在位于英国伦敦的光华书店内展示刚刚购买的图书《西游记》。新华社记者李颖摄

英语文学教授安格斯·麦金杜在光华书店一本本翻看联展中文书籍，边看边向书店工作人员请教书里中文的发音。他还从上衣口袋掏出小笔记本，认真记下刚学到的汉字“辞旧迎新”。买下一本书后，麦金杜告诉记者，他认为，语言可以拉近不同国家的人民，在不同文化之间搭建桥梁。

这家助力搭建中英文化桥梁的华文书店成立于1971年。书店负责人李涛介绍，光华书店每年都参加全球海外华文书店中国图书春节联展活动。

据介绍，该联展由国家新闻出版署组织中国图书进出口（集团）有限公司、中国国际图书贸易集团有限公司等国内出版物进出口单位精选具有一定影响力、经营良好的海外华文书店举办，主要开展中国图书展销、文化展演等。本届联展上的图书具有较高的思想性、艺术性和可读性，贴近海外读者需求，重点面向海外华人群体推荐《习近平谈治国理政》（第一至四卷），中国共产党二十大报告单行本，“五个一工程”奖、“茅盾文学奖”获奖图书和2022年“中国好书”上榜图书等。

“我们希望通过今年的图书展销活动，把最新、最好的中国出版物奉献给当地读者，使他们通过阅读了解当今中国信息、了解新时代中国景象。”李涛说。

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