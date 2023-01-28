新华社拉姆安拉1月27日电 综述：巴以局势再度紧张 多方呼吁防止事态升级

新华社记者柳伟建

进入2023年以来，巴以地区紧张局势加剧，以色列军队在约旦河西岸和耶路撒冷多个地区与巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡。据巴卫生部统计，截至目前已有近30名巴勒斯坦人在今年的冲突中丧生。沙特阿拉伯、土耳其、埃及等国家以及联合国对巴以局势表示关注，并呼吁防止事态升级。

26日，以军在约旦河西岸北部城市杰宁与巴勒斯坦人发生冲突，打死9名巴勒斯坦人。这是近年来约旦河西岸地区死亡人数最多的一次冲突，因此引发了巴各政治派别的强烈反应。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳26日晚发表声明，宣布巴方决定停止与以色列政府进行安全协调。巴武装组织当天深夜向以色列发射两枚火箭弹，以示报复。

据以色列媒体报道，以军在杰宁冲突后提升戒备状态，随时准备应对来自加沙地带巴武装组织的报复行动。27日凌晨，以国防军出动战机，轰炸巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的军事目标，以报复早些时候的火箭弹袭击。

巴以紧张局势引发多方关注。沙特阿拉伯、土耳其和约旦等中东地区国家对以色列杀害巴勒斯坦人的行径表示谴责。

联合国中东问题特使托尔·文内斯兰26日发表声明对巴以双方持续冲突表示担忧，呼吁立即缓解紧张局势，防止更多人员伤亡。

另据媒体报道，美国国务卿布林肯将于本月底访问埃及、以色列和巴勒斯坦，此访或涉及巴以紧张局势。

巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，尽管各方一直努力调停，但巴武装组织受国内民众压力仍计划采取报复行动。杰宁冲突后，巴民众在约旦河西岸和加沙地带多个地区举行抗议活动，要求对以采取强硬立场。

分析人士认为，尽管巴领导层和武装组织在杰宁冲突后态度强硬，但巴以双方目前均不希望看到事态进一步扩大。

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