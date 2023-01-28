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驻挪威大使侯悦向挪威国王哈拉尔五世递交国书

2023年01月28日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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驻挪威大使侯悦向挪威国王哈拉尔五世递交国书。中国驻挪威大使馆供图

人民网斯德哥尔摩1月26日电 （记者殷淼）1月26日，新任中国驻挪威王国特命全权大使侯悦在挪王宫向国王哈拉尔五世递交国书。双方就中挪关系等进行亲切友好交谈。

侯悦大使转达了习近平主席对哈拉尔五世国王的亲切问候，并表示，国王陛下是中国人民的老朋友，长期关心和支持中挪关系发展。在两国元首的共同引领下，中挪政治互信更加巩固，各领域合作成果丰硕，两国友谊不断深化。中挪拥有广泛共同利益，在诸多领域优势互补，发展务实友好的双边关系符合两国人民的根本利益和共同期待。作为新任中国驻挪大使，我将积极落实两国元首共识，推动中挪关系在新时代继续健康稳定发展。

哈拉尔五世国王请侯悦大使转达对习近平主席的诚挚问候，对侯大使履新表示欢迎。他亲切讲述了数次访华的美好回忆和对中国发展成就的切身感受，表示挪方愿同中方持续加强联系交流，增进双边友好合作，更好造福两国和两国人民。

侯悦大使于1月19日抵挪履新，1月23日向挪外交部礼宾司递交国书副本。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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