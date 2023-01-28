新华社华盛顿1月27日电（记者邓仙来）美国国务院日前公布的数据显示，2022财年（2021年10月1日至2022年9月30日）美国对其他国家和地区的武器销售额较上一财年激增近5成，一个重要原因是乌克兰危机升级。

据美国国务院25日公布的数据，2022财年由国务院授权的美政府对外武器销售总额跃升至约519亿美元，较上一财年的348亿美元激增49.1%。

数据还显示，2022财年美国国防承包商直接向其他国家和地区出售的武器和军事装备授权总价值约为1537亿美元，较上一财年的1034亿美元飙升了48.6%。截至2022财年末，在国务院下属国防贸易管制局登记从事国防贸易活动的实体总数达14445个，较上一财年亦有所增加。

美国国务院将直接商业军售额激增主要归因于俄乌冲突中美国对乌克兰的支持，并声称，武器转让和国防贸易是美国外交政策的重要工具。

2022财年的对外军售数据是美国国务院已告知国会的潜在交易总额，而非最终销售额，其中一些交易有可能遭国会拒绝。从地域上看，美国对外军售覆盖欧洲、亚太和中东等多地。

美国国防部官员声称，许多国家尤其中欧国家希望获得更加昂贵的美式武器，这些武器在俄乌冲突中表现出色。估计未来一段时间，乌克兰危机将导致美国军售额持续增加。

美国国防部25日更新的对乌克兰军事援助清单显示，自去年2月至今，美国对乌军事援助总额已超过271亿美元。

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