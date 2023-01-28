新华社联合国1月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵27日呼吁国际社会帮助马里增强反恐能力建设，在资金、装备、情报、后勤补给等方面提供更大支持，尊重马里开展对外安全合作的权利。

戴兵当天在安理会马里问题公开会上表示，近一段时间，马里在莫普提等地区开展反恐行动，维护当地稳定，保护平民安全，值得充分肯定。同时，恐怖势力活动猖獗，不断袭扰村庄，绑架和袭击平民，安全威胁向邻国外溢蔓延。马里是萨赫勒和西非反恐前沿，支持马里反恐，就是守卫地区安宁。地区国家要保持反恐合作力度，形成合力。

戴兵说，当前马里政治和平进程仍处在关键时期，国际社会对马里的关注和支持不能松劲，要帮助马里政府应对好各方面挑战。近一段时间以来，马里启动制宪进程，组建更加包容的全国过渡委员会，推进选举筹备，中方欢迎这些积极成果。

戴兵说，政治过渡难以一蹴而就，要保证各方广泛参与，兼顾各方利益诉求，维护好团结稳定，通过对话协商化解矛盾分歧，为宪法公投和选举进程创造有利条件。国际社会在提供支持的过程中要尊重马里主权和主导权，非盟和西非国家经济共同体要继续发挥建设性作用。《和平与和解协议》落实工作至关重要。中方欢迎有关各方为重开监督委员会等对话机制所作努力，赞赏阿尔及利亚领导国际协调小组发挥的重要作用，期待联合国驻马里多层面综合稳定特派团（联马团）为此作出更大贡献。

戴兵表示，马里经济形势严峻，全国四分之一人口需要人道救援。国际社会应共同帮助马里纾解困难，确保援助资金到位，避免人道灾难在马里重演。要加大对建设和平的投入，支持马里实施农业开发、基础设施建设、教育卫生等领域项目，帮助马里提升自主发展能力。马里大量青年陷于冲突、暴力和贫困之中，要加大对他们的政策帮扶和资源投入。戴兵还呼吁提升联马团维和行动绩效，把资源和力量真正投放到最核心、最紧迫的任务上。

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