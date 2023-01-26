人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企承建尼日利亚莱基港举行开港典礼

2023年01月26日10:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国驻尼日利亚大使崔建春（右三）致辞。莱基港有限责任公司供图

人民网阿布贾1月25日电 （记者姜宣）当地时间23日下午，由中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）承建的尼日利亚莱基深水港举办开港典礼，尼日利亚总统布哈里出席活动并为项目剪彩、揭牌，中国驻尼日利亚大使崔建春，拉各斯州长巴巴吉德、尼交通部长穆阿祖等，以及当地航运、物流、金融及社区代表共1500余人参加了活动。

尼日利亚交通部长桑博表示，莱基深水港自动化程度高，集装箱装卸速度快，将会显著增强尼日利亚出口产品，尤其是农副产品在国际市场上的竞争力，也会使尼日利亚在非洲大陆自由贸易协定下得到更好的发展机会。

巴巴吉德对中国企业为尼日利亚经济发展所作的努力付出表示感谢，对中国港湾在港口领域的全产业链服务能力表示称赞。他说，莱基港将使货物周转速度更快，物流成本大幅下降，将彻底改变尼日利亚商业发展模式，人们将目睹尼日利亚经济的高速增长。

中国港湾董事长唐桥梁通过线上参加了活动并表示，莱基港是中国港湾高质量践行“一带一路”倡议的标杆项目，期待与尼方深化合作，更好地服务尼日利亚经济发展。

崔建春对莱基港项目在投融资渠道拓展、合作模式创新以及促进当地经济发展等方面表示赞赏。他说，莱基港作为“五方四国”合作的成果，将成为中资企业与其他国家企业在尼合作的范例。中方愿与各方加强合作，维护共同利益，为构建新时代中非命运共同体作出新的贡献。

第一艘集装箱船靠泊莱基港。莱基港有限责任公司供图

莱基港由中国港湾工程有限责任公司投资、建设、运营，中国国家开发银行提供融资支持。项目特许经营期45年，一期总投资10.5亿美元，是中国在几内亚湾首个控股的港口，也是西非地区最大的深水港之一。据估计，在特许经营期内，将为尼日利亚创造17万个直接和间接的就业机会，带来3610亿美元的总体经济效益。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部