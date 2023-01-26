中国驻尼日利亚大使崔建春（右三）致辞。莱基港有限责任公司供图

人民网阿布贾1月25日电 （记者姜宣）当地时间23日下午，由中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）承建的尼日利亚莱基深水港举办开港典礼，尼日利亚总统布哈里出席活动并为项目剪彩、揭牌，中国驻尼日利亚大使崔建春，拉各斯州长巴巴吉德、尼交通部长穆阿祖等，以及当地航运、物流、金融及社区代表共1500余人参加了活动。

尼日利亚交通部长桑博表示，莱基深水港自动化程度高，集装箱装卸速度快，将会显著增强尼日利亚出口产品，尤其是农副产品在国际市场上的竞争力，也会使尼日利亚在非洲大陆自由贸易协定下得到更好的发展机会。

巴巴吉德对中国企业为尼日利亚经济发展所作的努力付出表示感谢，对中国港湾在港口领域的全产业链服务能力表示称赞。他说，莱基港将使货物周转速度更快，物流成本大幅下降，将彻底改变尼日利亚商业发展模式，人们将目睹尼日利亚经济的高速增长。

中国港湾董事长唐桥梁通过线上参加了活动并表示，莱基港是中国港湾高质量践行“一带一路”倡议的标杆项目，期待与尼方深化合作，更好地服务尼日利亚经济发展。

崔建春对莱基港项目在投融资渠道拓展、合作模式创新以及促进当地经济发展等方面表示赞赏。他说，莱基港作为“五方四国”合作的成果，将成为中资企业与其他国家企业在尼合作的范例。中方愿与各方加强合作，维护共同利益，为构建新时代中非命运共同体作出新的贡献。

第一艘集装箱船靠泊莱基港。莱基港有限责任公司供图

莱基港由中国港湾工程有限责任公司投资、建设、运营，中国国家开发银行提供融资支持。项目特许经营期45年，一期总投资10.5亿美元，是中国在几内亚湾首个控股的港口，也是西非地区最大的深水港之一。据估计，在特许经营期内，将为尼日利亚创造17万个直接和间接的就业机会，带来3610亿美元的总体经济效益。

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