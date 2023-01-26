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用医者仁心搭建中科友谊的桥梁

人民网记者 沈小晓
2023年01月26日10:05 | 来源：人民网-国际频道
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位于科威特安达鲁斯市的自然康复医院，是中国援助科威特医疗队定点医院。在这里，来自中国的医护工作者们，用一颗颗炽热的医者仁心，服务当地人民，传播中医文化，为推动中科关系发展添砖加瓦。

董嫒嫒是中国第23批援科医疗队队员，来自吉林长春中医药大学附属医院儿童诊疗中心。今年是她作为援外医疗队队员的第二年。2021年9月18日，她随第22批援科医疗队首次来到科威特，和同事们在当地开展中医诊疗援助工作。一年任期结束后，她选择了留任。

“我们平时主要是为当地患者提供针灸、推拿、拔罐等中医诊疗服务，其他时间也会为驻科中资机构和中国同胞举办一些义诊活动。”董嫒嫒告诉记者，很多科威特患者对中医技术的认可度比较高，有很多患者对中国感兴趣，希望以后来到中国游览参观。

董嫒嫒（右）正在与患者沟通治疗后的注意事项。受访者供图

中国医护人员运用精湛的技术和无微不至的护理，加深了当地患者对中医的了解和信任。今年61岁的蒂娜是中国援科医疗队的老朋友。因为患有干燥综合征，她从2019年开始，每年会定期来中医门诊进行针灸、推拿等治疗。她表示，自从接受了中医治疗，身体的病痛有了明显缓解。4年来，她与来自中国的医护人员结下了深厚的友谊。“我非常感谢在科威特的中国医生们，他们的技术非常好。”蒂娜说。

在采访中，护士长孔德煜向记者表示，现在有越来越多的科威特患者来到这里接受中医诊疗。“外医疗队不仅可以为当地提供医疗卫生援助，也是为增进中科两国友谊贡献出自己的力量。”

护士长孔德煜正在为患者写病历。人民网记者 沈小晓摄

我国于1976年向科威特派出首批医疗队。目前，在科医疗队是中方派出的第23批、吉林省派出的第15批。40多年来，中方已累计向科威特派遣医疗队员239人次，接诊约80余万人次。

中国第23批援科医疗队队长陈春海说：“我们将继续秉承着不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国援外精神，以精湛的医术、高尚的医德、认真负责任的态度，服务当地人民，促进中科友谊。”

中国第23批援科医疗队队长陈春海正在为患者进行针灸治疗。人民网记者 沈小晓摄

作为海湾地区唯一的中国援外医疗队，一批批中国医疗专家来到科威特，用他们的专业与责任，护佑生命，成为连接中科两国人民友谊的桥梁，为建设人类命运共同体、增进人类健康福祉，贡献出中国力量。

图为中国援科威特医疗队的新春祝福。受访者供图

图为中国援科威特医疗队的新春祝福。受访者供图

(责编：刘叶婷、张悦)

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