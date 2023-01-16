新华社北京1月16日电 因美国民主党籍总统拜登位于特拉华州威尔明顿的家里发现更多保密文件，共和党人15日要求白宫方面本月底前移交拜登就任总统至今的家宅访客记录。

美国会众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默15日致信白宫办公厅主任罗恩·克莱因提出上述要求。他说：“没有他住所访客名单，美国人民永远无从得知谁能够接触到这些高度敏感文件。”

1月6日，在美国首都华盛顿，共和党联邦众议员凯文·麦卡锡（中）在众议院等待众议长选举表决结果。新华社记者刘杰摄

据路透社报道，共和党人把拜登在私人场所存放保密文件与共和党籍前总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州海湖庄园存放密件相提并论。

但在推动调查方面，科默试图“区别对待”。他要白宫提供拜登住宅访客名单，却认为没必要再“花大把时间”查海湖庄园访客名单，“因为民主党人过去6年一直在这么做”。

据美联社报道，科默还要求白宫移交与拜登团队搜查保密文件有关的全部信息。

2022年8月26日，美国司法部公布联邦调查局申请搜查前总统特朗普住所海湖庄园时向法院提交书面证词的部分内容。这份38页的文件有大量内容被涂黑加密。司法部解释说，这是为了保护证人不受恐吓或报复。新华社记者刘杰摄

联邦调查局去年8月突袭海湖庄园，发现超过100份密件，其中不少为“绝密”级文件。特朗普因涉嫌离任后处理密件不当面临联邦调查。

拜登律师团队12日宣布，在拜登威尔明顿住宅的私人藏书室中发现其任副总统时期的1页保密文件。美国司法部长梅里克·加兰同日任命特别检察官调查此事。14日，白宫法律顾问理查德·索伯宣布在拜登家中又发现5页保密文件。去年底，拜登家宅车库及其曾在华盛顿使用过的智库办公室都发现过保密文件。

按照路透社的说法，法律不强制美国总统公开白宫或其私宅的访客名单，但公布白宫正式接待的访客是一项传统。特朗普2017年就任总统后不久放弃这一传统，而拜登政府2021年5月恢复公布白宫访客记录。众议院民主党人2017年提出“海湖庄园法案”，要求特朗普定期公布造访海湖庄园的访客名单，但未能立法。

这是2022年8月15日在美国华盛顿拍摄的联邦调查局总部。新华社记者刘杰摄

即将卸任的众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫认为，国会应责成美国情报界就特朗普和拜登所涉密件是否危害国家安全作出评估。

众议院监督与问责委员会级别最高的民主党人杰米·拉斯金支持司法部指派特别检察官“彻查”拜登密件风波，同时强调这与特朗普所涉案件性质迥异，比如拜登团队预备将相关涉密文件上交国家档案馆，而特朗普方面则反复抗拒类似要求。他告诉美国有线电视新闻网，谈论这两件事时，“我们应保持分寸感”。（海洋）

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