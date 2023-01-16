新华社北京1月16日电 综述：多国热情欢迎中国游客 政治操弄防疫措施遭批

新华社记者

中国近期优化调整防疫政策，公民出境旅游有序恢复，多国热情欢迎中国游客。专家指出，少数国家和地区针对中国游客采取歧视性入境限制措施，是没有科学依据的政治操弄。

2023年1月9日，搭乘厦门航空MF833的旅客抵达位于泰国首都曼谷东郊沙没巴干府的素万那普机场。新华社发（拉亨摄）

“已为中国游客准备好红毯”

中国优化调整防疫政策后，多国对中国游客表示热烈欢迎。本月9日，泰国副总理兼卫生部长阿努廷等官员专程前往机场，打出“中泰一家亲”标语，为中国优化出入境防疫政策后首批抵达泰国的旅客送上鲜花和纪念品。

“中国游客，印尼欢迎你们！”印度尼西亚旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺9日在例行发布会上说，印尼“已为中国游客准备好红毯”。

这是2023年1月15日在印度尼西亚万丹省南唐格朗拍摄的商场前的巨型灯笼。新华社发（维里摄）

菲律宾总统马科斯日前发出邀请，希望中国游客重返菲律宾，领略这个东南亚国家的自然风光和人文风情。柬埔寨首相洪森表示，希望今年接待200万人次中国游客。马尔代夫外交部在官网发表声明，欢迎中国调整出入境措施，热切期盼中国游客尽早赴马旅游。克罗地亚国家旅游局局长克里斯蒂扬·斯塔尼契奇9日接受新华社记者采访时说，将尽一切努力为中国游客到克罗地亚提供便利。

对于多个国家近期出台欢迎中国游客的举措，中国外交部发言人汪文斌表示，中方会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，将继续优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。

“只能是出于政治原因”

就少数国家和地区针对中国采取歧视性入境限制措施，多位专家批评相关措施缺乏科学依据，原因是政治操弄。

英国《观察家报》日前报道，多位专家认为针对来自中国的游客采取新冠检测等限制措施缺乏科学依据，是一种“纯粹的政治操弄”。爱丁堡大学教授马克·伍尔豪斯说：“我认为英国不太可能从这项措施中获得任何公共卫生利益。”他表示：“这只能是出于政治原因。”

伍尔豪斯还说，新冠变异毒株XBB.1.5正在美国迅速传播，“但这里（英国）似乎没有人担心它。相反，关于假想中国出现变异毒株的噪音却很多。”

日本大阪公立大学教授城户康年说，从抑制感染的角度看，仅针对中国采取入境防控对策，“实际效果非常差”。他认为，欧美早就不积极统计新增新冠阳性人数，其内部疫情仍然严峻，赴海外旅行的人也越来越多，加剧病毒在全世界扩散。

美国乔治·华盛顿大学医学教授乔纳森·莱纳在社交媒体上谈论美国当前疫情时讽刺说，虽然形势严峻，但“现在唯一的防疫努力却是在检测中国旅客”，“大家都醒醒吧，问题出在我们自己身上”。

“没看到任何额外风险”

中方发布新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案和中外人员往来暂行措施后，多国表示不会针对中国游客采取限制措施，坚持以科学为指导应对疫情。

“迄今，我们没看到任何额外风险。”俄罗斯消费者权益保护和公益监督局局长波波娃12日说，中国优化调整疫情防控措施后，该局将不会对中国赴俄人员采取额外防疫措施。

瑞士联邦委员会11日讨论了欧盟关于对乘飞机进入欧盟人员采取措施的建议并认为，中国目前的新冠病毒感染对瑞士居民及卫生系统构成的风险很小，不应要求来自中国的旅客接受强制新冠病毒检测。瑞士联邦公共卫生局同日发表声明说，目前在中国流行的奥密克戎毒株早已在瑞士广泛传播，强制检测中国直飞瑞士旅客，对病毒在瑞士传播的影响微乎其微。而且，在中国出现新的“需要关注”新冠病毒变异株的风险并不比其他国家更高。

2023年1月12日，人们在瑞士少女峰的滑雪场滑雪。（新华社记者连漪摄）

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格10日表示，从科学角度看，中国当前疫情不会对欧洲地区疫情产生重大影响，因为目前在中国流行的新冠病毒变异株已在欧洲和其他地区流行。他强调，各国制定针对新冠病毒防疫措施时应基于科学，并遵循适度和非歧视原则。

此前，波兰卫生部长涅杰尔斯基说，波兰不会对来自中国的旅客实施与新冠病毒相关的特别旅行限制。新西兰新冠疫情应对部长艾莎·维罗尔表示，从中国出发的旅客不会对新西兰新冠疫情造成明显影响，这“意味着入境限制既不需要也不合理”。泰国朱拉隆功大学医学院新发疾病健康科学中心主任迪拉瓦认为，在中国传播的奥密克戎毒株跟目前在全球流行的毒株基本相同，无须担忧中国游客入境泰国。

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