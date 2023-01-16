新华社北京1月16日电 北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格15日说，俄罗斯与乌克兰的军事冲突正处于“关键阶段”，西方国家近期将向乌克兰提供更多重武器。

当天早些时候，德国军火商莱茵金属公司说，手头的德制“豹”式主战坦克需要维修后才能向乌克兰发货，最快得2024年年初。

这是2022年4月7日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格主持北约外长会的资料照片。（新华社记者郑焕松摄）

军援欲加码

斯托尔滕贝格15日接受德国《商报》采访时说，俄乌冲突正处于“关键阶段”，“因此，我们向乌克兰提供获胜需要的武器有重要意义”。

前一天，英国首先宣布向乌克兰援助西方制造的主战坦克，准备在数周内提供14辆英制“挑战者2”型主战坦克，还将提供大约30门AS90型自行火炮。此外，美国将援助乌克兰50辆“布拉德利”装甲运兵车。法国准备供应一批AMX—10RC轮式装甲侦察车，装备105毫米火炮，相当于轻型坦克。

斯托尔滕贝格在谈及上述援乌重武器承诺时说：“我预期在不久的将来会有更多。”

俄方上周宣布控制顿涅茨克地区盐矿城市索列达尔后，斯托尔滕贝格呼吁北约成员国及其盟国加快速度向乌克兰提供先进军事装备。乌克兰否认索列达尔失守，坚称那里还有激烈交战。美国智库战争研究所15日说，乌方继续守住市内阵地的可能性微乎其微。

法新社解读，控制索列达尔是俄军几个月来多次遭遇失利后的一场关键胜利，有利于俄军夺取自去年10月以来的主攻目标、位于索列达尔附近的交通要地巴赫穆特。

斯托尔滕贝格说，北约定于本月20日在驻德美军拉姆施泰因空军基地召开会议，将就协调对乌军事援助作出下一步决定。

俄罗斯驻英国大使馆警告，向冲突地区提供坦克，“只会让作战行动更激烈，导致包括平民在内的更多伤亡”。

2014年9月10日，比利时陆军一辆“豹”式坦克在北约塞尔军事基地射击。（新华社记者王晓郡摄）

交货需时间

德国莱茵金属公司首席执行官阿明·帕佩格15日说，这家军工企业现有22辆“豹-2”型坦克和88辆“豹-1”型坦克，但需要一年时间维修才能供给乌克兰。

帕佩格告诉德国《图片报》记者，维修这些库存坦克需要耗资数亿欧元，“这些坦克车必须完全拆解并重新装配”。

“豹-2”型坦克重量超过55吨，装备一门120毫米滑膛炮，最大公路速度每小时72公里，使用相对经济的柴油发动机。多个北约国家装备这种坦克，但目前库存有限。路透社说，西方国家向乌克兰提供这类主战坦克将意味着对乌军援“显著升级”。

德国本月早些时候宣布，将向乌克兰援助40辆“黄鼠狼”步兵战车，但乌克兰方面索要更多重武器，比如“豹”式坦克。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克本月初说，“不排除”向乌克兰援助“豹”式坦克的可能性。

莱茵金属眼下还有100辆“黄鼠狼”战车库存。帕佩格说，它们也需要维修，要等七八个月才能投入使用。

俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动后，德国打破几十年的禁忌，成为向乌克兰提供军事援助最多的国家之一。尽管如此，一些人依然批评总理奥拉夫·朔尔茨及其领导的社会民主党行动太慢，往往等待盟国行动后才跟进。

德国联邦国防军现阶段装备大约350辆“豹-2”坦克。据路透社报道，德国法律禁止仅出于增加库存目的生产坦克。一些军事专家说，即便扩大产量，新坦克出厂可能也需要至少两年。（胡若愚）

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