人民网北京1月16日电（记者李欣怡）由中国现代国际关系研究院（以下简称“现代院”）主办的“国际战略与安全形势评估——回顾与前瞻2022/2023”研讨会日前在北京举办。

此次研讨会共设置“百年变局与国家安全”“大国战略动向与大国博弈”“当前重大热点问题”“2023世界大势展望”四个中心议题。二十余位知名专家学者围绕议题进行主题发言。

当今世界，世界之变、时代之变、历史之变，正以前所未有的方式展开，世界再一次站在了历史的十字路口。与会专家认为，当前世界面临着前所未有的风险和挑战，需要进一步凝聚战略智慧。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕指出，在百年变局下，思考国家安全最重要的四个维度就是和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，东升西降的趋势还会继续，会引起一些国家的焦虑，需要通过加强全球治理加以解决。

习近平外交思想研究中心秘书长、中国国际问题研究院院长徐步认为，大国博弈进入深度试探、互相摸底的时期。当前，欧洲既有的安全格局秩序被打破，但新的秩序难以产生。由于俄罗斯同欧洲国家，俄罗斯同美国，欧洲同美国种种结构性矛盾，欧洲动荡的局面将会长时期的影响国际格局的走势，将会长时期影响新国际秩序的构建。

国防大学国家安全学院教授唐永胜认为，以自由资本主义为主导的国际体系的全球发展进入新的重要阶段，美国的霸权已不能为当前国际体系的健康运转提供足够支撑，不能为国际安全、全球发展提供足够的动力和保障，世界要寻找新的发展的前景。这是中国式现代化面临的时代背景。战略机遇与风险挑战并存，我们要准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。在这样的背景下，未来10至15年是维护国家安全的重要时期，要坚决维护，敢于斗争，巧于周旋，推进合作共赢，尤其要带动周边国家和中国的共同发展，进一步将推动构建人类命运共同体理念落实到对外关系中。

中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长张运成认为，2023年，世界经济将围绕格局之变、形势之变、历史之变深度展开。全球经济增长格局从“三低一高”，也就是低通胀、低利率、低债务、相对较高的增长，逐步演变为“三高一低”，高通胀、高利率、高债务和低增长。经济增长格局转变之际，世界经济发展的政治安全逻辑正迅速超越经济市场逻辑，经济要素政治化、工具化、武器化愈演愈烈。

中美关系超越双边范畴，攸关世界前途命运。与会嘉宾认为，未来中美局势仍将复杂，需要进行更加系统的战略应对。

中国社会科学院美国研究所所长倪峰表示，去年的中美关系受到国际、国内发生的三个重大事态的深刻影响：一是俄乌冲突，这次冲突加速了全球主要行为体力量对比变化。一方面，在俄罗斯、欧洲等都受到不同程度影响的情况下，中美两国的分量变得比以前更突出。同时，阵营化趋势在加速发展。二是佩洛西窜台，台湾问题是中美关系中最容易引发军事冲突的问题，佩洛西窜台使得引发军事冲突的风险向前迈进了一大步。三是去年11月8日美国中期选举。共和党成了众议院多数，使得该党有了一个重要的影响对外政策的平台。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯认为，当前美国对华战略至少包括三方面内容：阻止中国经济、科技和军事实力的提升；阻挠中国实现国家统一，解决台湾问题；打压中国的国际地位和影响力。

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