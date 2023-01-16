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孟加拉国部长新年点赞中企承建该国最大铁路项目

2023年01月16日18:48 | 来源：新华网
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　　新华网达卡1月16日电（记者刘春涛）2023年新年伊始，孟加拉国铁道部部长努如尔·伊斯拉姆·苏简连续两次视察由中国贷款支持、中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁）承建的孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目，并点赞项目建设表现。

　　本月4日和10日，苏简在项目负责人、监理方及中国中铁项目相关人员陪同下，检查了多个车站的站场改造、结构物施工、无砟轨道混凝土浇筑施工准备等工作进展。

　　苏简对于无砟轨道施工这项首次在孟使用的技术表现出浓厚兴趣，并详细了解中国中铁安全生产、技术创新、施工组织安排等情况，给予充分肯定。苏简对该项目进展表示满意，总体进度已达到73%。他还告诉记者，达卡到邦嘎的火车服务有望在6月开通。

2022年10月9日，孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线西布查尔铺设完成后的轨道。（孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目部供图）

　　孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目是孟加拉国迄今为止最大的铁路项目，全线长约170公里，起于孟加拉国首都达卡，穿过孟加拉国帕德玛大桥，向西南延伸到杰索尔。项目为客货两用铁路，设计时速为120公里每小时。

　　项目建成后将孟加拉国南部20多个区同首都达卡连接起来，将从达卡到杰索尔的运输时间由原来的10个小时缩短为不到2个小时。项目不仅极大促进孟加拉国及南亚区域互联互通和经济发展，还将有助于完善孟中印缅铁路通道建设，促进孟加拉国与周边国家的互联互通，对于落实“一带一路”倡议、建设孟中印缅经济走廊具有重要意义。

　　据介绍，该项目合同总额超过31亿美元，由中国进出口银行提供优惠信贷支持，项目施工期间直接创造了超过2万个工作岗位，为当地培养了各类基建相关的技能人才，推动了当地经济发展。

(责编：刘洁妍、张悦)

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