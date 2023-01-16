新华社迪拜1月15日电 通讯：迪拜世博城迎来2023“欢乐春节”大巡游

新华社记者苏小坡

一辆辆花车在阿联酋迪拜世博城的主干道上徐徐行驶，花车后面是由华侨华人商会、在阿中资机构和企业、阿联酋当地企业等组成的各个方阵。现场锣鼓喧天，伴随着巡游队伍的是舞龙、舞狮、扭秧歌表演，以及中国传统服饰展示，道路两旁观众兴高采烈，纷纷拿起手机记录下精彩时刻。

2023“欢乐春节”大巡游14日在迪拜世博城举行。近60个方阵，20多辆花车，约2500人参与，这是迪拜举办“欢乐春节”大巡游以来规模最大的一次。

迪拜“欢乐春节”大巡游活动在疫情前曾连续举办过三届。今年的迪拜“欢乐春节”大巡游由中国驻阿联酋大使馆、中国驻迪拜总领馆和阿联酋“拥抱中国”执委会共同主办。

中国驻阿联酋大使张益明在开幕致辞中说：“今年‘欢乐春节’大巡游集中展示了中国人勤劳勇敢、团结协作、自强不息的精气神，生动传递中阿两国人民创造美好生活的信心和决心。”

阿联酋国际合作事务国务部长莉姆·哈希米、“拥抱中国”执委会首席执行官穆罕默德·玛尔祖基（中文名马泽凯）、世博城首席参与官马纳勒·巴亚特、迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基等阿方官员和知名人士参加了巡游活动。

“很荣幸迪拜世博城被选为今年‘欢乐春节’大巡游的地点，像这样的大型巡游活动是我们增进与中国人民友谊和深化双方合作的好机会。”巴亚特在致辞时说，“很高兴看到不同年龄和国籍的人们在这里与我们一起庆祝象征着希望和繁荣的中国兔年。”

在传统中国年俗里，逛庙会是必不可少的，迪拜世博城设有琳琅满目的春节集市。民众在这里可以品尝各种美食，参加有趣的小游戏，观赏春节文化主题的手工艺品，现场还有书法爱好者为人们书写“福”字。

中国·自贸试验区开封片区搭建的“欢乐春节”非遗庙会专题展位，向当地民众展示了精美的官瓷、汴绣、木版年画、木艺根雕等非遗产品。来自国内工艺美术大师和非遗传承人，在现场表演了宋式点茶、刺绣、活字印刷、古琴等中国非遗代表项目。

阿联酋人萨利姆·萨姆斯和家人一起观看了大巡游活动。“活动真是太有意思了，我们全家人都对中国文化非常着迷。”

中国驻迪拜总领事李旭航表示，迪拜“欢乐春节”大巡游是一次展示信心、促进交流、共享机遇的盛会。随着中国适时优化调整防疫措施，中国经济复苏的脉动正迅速传递全球，中外交流的春天即将到来。

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