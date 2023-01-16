新华社北京1月16日电 由于抗议活动持续，秘鲁首都利马等多地15日起延长紧急状态30天。

秘鲁政府14日晚宣布，首都利马和附近的卡亚俄、南部城市库斯科和普诺15日起将延长紧急状态30天。紧急状态期间，军队可以采取行动维持秩序，集会示威等宪法赋予的部分权利受到限制。

2022年12月14日，警察在秘鲁首都利马市中心执勤。新华社发（玛利亚娜·巴索摄）

去年12月7日，时任总统佩德罗·卡斯蒂略遭国会弹劾解职，时任副总统迪娜·博卢阿特继而宣誓就任总统。卡斯蒂略随后遭警方逮捕，面临叛乱、腐败等多项指控，最高法院上月15日决定对他实施为期18个月的审前监禁。本月13日，博卢阿特在电视讲话中拒绝辞职。

卡斯蒂略遭解职后，秘鲁多地爆发抗议，示威者与警方冲突，导致人员伤亡。示威者要求释放卡斯蒂略、博卢阿特辞职、提前举行总统和国会选举等。为应对多地出现的暴力，秘鲁政府去年12月14日宣布全国进入为期30天的紧急状态。

秘鲁南部是这轮抗议活动的“震中”，南部普诺省胡利亚卡市本月9日发生大规模有组织的暴力破坏活动。法新社报道，一些示威者声称定于16日在利马和南部地区举行抗议活动，部分示威者甚至打算从南部进入利马“接管”这座都城。

2022年12月7日，在秘鲁利马，迪娜·博卢阿特在国会宣誓就任总统。新华社发（玛利亚娜·巴索摄）

由于暴力持续，秘鲁旅游业遭受冲击，前往旅游胜地马丘比丘印加古城遗址的门户城市库斯科去年12月以来两度关闭机场。

法新社报道，库斯科国际机场在关闭两天后于14日重新开放，往返库斯科和马丘比丘的列车暂未恢复运营。当地工会组织说，在这轮冲击中，旅游业从业者每天总共蒙受约700万秘鲁索尔（约合170万美元）损失。

库斯科距离马丘比丘大约100公里，位于这座古城的国际机场是秘鲁第三大机场。（包雪琳）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)