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韩国人口连续两年减少

2023年01月16日13:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月16日电 韩国政府15日发布的数据显示，韩国人口继2020年达到峰值后连续两年减少，2022年不足5144万，而单人户家庭数量延续增加趋势。

　　韩国行政安全部说，截至2022年12月31日，韩国户籍登记人口略高于5143.9万人，同比下降0.39%；全国家庭总数约2371万个。其中，约41%为单人户，数量达972.4万余个；单人户和双人户两类家庭共计占比65.2%。

　　2022年11月24日，行人经过韩国首尔明洞街区开设的一些换钱所。新华社记者王益亮摄

　　数据显示，韩国去年平均每户有2.17人，降至有记录以来最低点。

　　从性别上看，韩国男性和女性人口去年分别降至约2563.7万和2580.2万人。

　　从年龄段看，50至59岁人口占比达16.7%。65岁及以上人群占比达18%。

　　2017年，韩国65岁及以上人口占比首次超过14%，依据联合国相关标准，韩国由此进入老龄社会。据韩联社报道，韩国预计在2025年进入超老龄社会，届时65岁及以上人口占比将达到20%。

　　韩国17个市道中，只有5个道或城市报告2022年人口出现增长，分别是仁川市、京畿道、世宗市、济州岛和忠清南道。

　　韩国2021年报告总人口首次出现负增长。（王鑫方）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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