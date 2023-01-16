新华社北京1月16日电 韩国政府15日发布的数据显示，韩国人口继2020年达到峰值后连续两年减少，2022年不足5144万，而单人户家庭数量延续增加趋势。

韩国行政安全部说，截至2022年12月31日，韩国户籍登记人口略高于5143.9万人，同比下降0.39%；全国家庭总数约2371万个。其中，约41%为单人户，数量达972.4万余个；单人户和双人户两类家庭共计占比65.2%。

2022年11月24日，行人经过韩国首尔明洞街区开设的一些换钱所。新华社记者王益亮摄

数据显示，韩国去年平均每户有2.17人，降至有记录以来最低点。

从性别上看，韩国男性和女性人口去年分别降至约2563.7万和2580.2万人。

从年龄段看，50至59岁人口占比达16.7%。65岁及以上人群占比达18%。

2017年，韩国65岁及以上人口占比首次超过14%，依据联合国相关标准，韩国由此进入老龄社会。据韩联社报道，韩国预计在2025年进入超老龄社会，届时65岁及以上人口占比将达到20%。

韩国17个市道中，只有5个道或城市报告2022年人口出现增长，分别是仁川市、京畿道、世宗市、济州岛和忠清南道。

韩国2021年报告总人口首次出现负增长。（王鑫方）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)