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调查：逾六成匈牙利人认为欧盟搞“双标”

2023年01月16日11:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月16日电 匈牙利一项最新民意调查显示，针对欧洲联盟冻结匈牙利63亿欧元资金的决定，匈牙利超过七成民众反对，超过六成认为欧盟对匈牙利等成员国搞双重标准。

　　去年4月，欧盟以匈牙利在司法改革、反腐措施等方面有违欧盟“法治原则”为由，对其启动“条件机制”程序，冻结对匈牙利的资金拨付。去年12月12日，匈牙利就解冻恢复基金与欧盟达成协议，欧盟同意把冻结资金由75亿欧元降至63亿欧元。

　　2022年5月30日，在比利时布鲁塞尔，匈牙利总理欧尔班抵达欧盟总部出席欧盟特别峰会。新华社记者郑焕松摄

　　达成协议前，欧盟成员国捷克的外交官向媒体证实，匈牙利已撤销对欧盟向乌克兰提供180亿欧元财政援助计划和15%全球最低企业税率的否决。

　　俄罗斯卫星通讯社15日报道，匈牙利萨佐德韦格舆论研究中心本月早些时候开展民调，结果显示，74%的匈牙利人反对欧盟冻结资金拨付的做法，64%的人认为欧盟对待匈牙利等成员国时采取“双标”。

　　这项调查结果同时显示，60%的调查对象认为欧盟冻结资金意在“惩罚”匈牙利，另有36%的调查对象认为欧盟寻求与匈牙利达成相互妥协。（张旌）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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