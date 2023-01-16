本报记者 贾平凡

近日，中国铁路上海局集团有限公司南京客运段在D2281次列车上举办“平安有序温馨 南客伴您同行”春运主题活动，乘务员向旅客赠送对联、福字，开展有奖问答等活动，欢声笑语充满回家路。图为列车长郎茜（后）和旅客一起展示对联。

新华社记者 季春鹏摄

作为中国最重要的传统佳节，春节是外媒观察中国的一扇重要窗口。外媒关注到，今年春节前夕，随着疫情防控措施不断调整优化，中国社会重现“流动中国”的图景：街道上车水马龙，车站里声语喧嚣，商场里人流如织；家家户户精心购置年货，旅游景点食宿订单暴涨，边境口岸签证审批有序恢复；一趟趟列车带着中国人对家和亲人的思念疾速飞驰，一架架航班搭载着天南海北的旅客陆续起飞……

外媒纷纷报道：新的一年，中国经济社会生活逐步恢复正常，将带给全球信心和希望。

交通明显繁忙

自1月7日起，中国拉开为期40天的2023年春运大幕。自1月8日起，中国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”，取消入境后全员核酸检测和集中隔离。当春运这一“世界上最大规模的年度人口迁徙”遇上中国疫情防控不断优化，2023年的中国春节重现疫情前“流动中国”的热闹景象，引发外媒广泛关注。

据西班牙《国家报》网站报道称，1月8日零时16分，中国南方航空多伦多—广州航班降落在广州白云国际机场。该航班上近300名旅客成为近3年来首批免入境核酸检测和免入境隔离措施的旅客。这是中国优化防疫政策的又一个里程碑。

据路透社报道，2023年的春节假期将从1月21日起正式开始，这将是自2020年以来首个没有旅行限制的春节假期。

据西班牙《世界报》网站报道，中国交通运输部的数据显示，预计2023年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比2022年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。报道称，仅在2023年春运的第一天，中国铁路、公路、水路、民航就发送旅客近3500万人次，比2022年同期增长38.9%。

报道称，人口密集的上海和北京等特大城市已经开始出现比平日少的人员流动，因为许多打工者已开始返回他们的家乡——此时车票和机票要比临近假期时好买得多。这些天，上海的火车站要比往常繁忙得多，该市的两个大型机场也是如此。作为边境全面开放的直接结果，这几天，上海机场的国际出发和到达大厅3年来首次部分恢复了疫情之前的热闹，值机柜台前再次排起了长队。

美国有线电视新闻网刊文称，在经历3年防疫隔离后，中国正在打开大门。成千上万的旅客跨过边境口岸，开启欢乐团聚和期待已久的旅程。在中国各大城市的国际机场，许多人正在旅客到达出口等待亲人回国。

据彭博社报道，中国多地经济活力正在逐步回升。北京、重庆、成都、武汉等地近期乘坐地铁出行的人数增加约40%至100%，这表明居民们正在陆续返岗复工，商场和餐饮经营场所也在恢复之中。与此同时，各个城市的交通繁忙程度明显增加。

据新加坡《海峡时报》网站近日报道，古城西安慢慢走出新冠疫情阴影，热闹劲儿回来了。报道称，在西安明城墙内的钟楼区，有许多深受游客青睐的小吃店。晚上，火锅店和烤串店外排起了长队，顾客们坐在小塑料凳上等位。

外媒注意到，中国政府在有序开放的同时，依然高度重视疫情防控。据拉美社报道，在即将到来的农历新年假期期间，由于国内旅行人次将增加，中国政府敦促公众提高防范意识，以避免感染新冠病毒。中国交通运输部举办新闻发布会称，倡导民众合理安排出行计划，特别是患有基础病的老年人以及家中有孕妇、婴幼儿的家庭，要尽量减少出行，以降低自身和家庭成员的旅途感染风险。

掀起消费热潮

据新加坡《联合早报》网站报道，中国春节旅游市场逐渐升温。数据显示，春节期间旅游产品预订量已经比2022年上涨40%，人均旅游花费同比更大涨超过50%。旅游资讯平台携程的数据显示，截至1月5日，春节期间旅游产品预订量比2022年上涨45%，人均旅游花费同比增加53%。此外，春节期间的机票订单同比增长约15%，中国国内60%以上目的地的机票预订量也赶超2022年。

据路透社报道，中国消费者正准备再次外出消费，尤其是在大城市和旅游热点地区。报道称，在为期3天的元旦假期中，企业和消费者看到了热闹的生活景象——度假者蜂拥至海滩，航班数量激增，酒店因为订满而只能拒绝一些客人。在1月底的农历新年，电影院预计将迎来一年中最繁忙的日子，而餐饮业正设法获得与2019年相匹配的收入。

据英国《金融时报》网站报道，随着中国不断调整优化疫情防控措施，24岁的梁梅（音）迫不及待地开始筹划她的首次出境旅行。报道称，在世界各地，航空公司、酒店和奢侈品企业都在为数以千万计中国游客的回归做准备。

英国《金融时报》报道称，中国取消入境后全员核酸检测和集中隔离，方便了中国人出国旅行。预期的商务旅行激增，随之而来的是，更大的投资和交易可能性。中国大规模恢复出国旅游最明显的影响，可能是释放广大中产阶层的旅游需求。该群体海外旅游支出曾占全球旅游支出的17%。

据法国《世界报》网站报道，从普罗旺斯到卢浮宫和莎玛丽丹百货公司都在期盼，中国游客很快回到法国。2019年，有220万中国人到法国游玩。根据法国旅游办公室的数据，这些游客平均旅行时间为5天，每年的收益估计为35亿欧元，相当于总体旅游收入的7%。

德国《经济周刊》网站报道称，全球旅游业即将迎来中国热潮。报道称，对爱旅游的中国人来说，好日子终于又要开始了。随着中国全面开放，中国人已在制定2023年的假期计划。全球旅游业有望重回旧时光。

对于中国消费的持续复苏态势，外媒给予普遍关注。彭博社认为，即使其他主要经济体的增长正在急剧放缓，中国也可以提供一个有吸引力的国内需求驱动复苏的故事。美国消费者新闻与商业频道评论说，随着中国不断优化防疫政策，中国经济势必迎来强劲反弹，“我们很有耐心，看好中国消费前景，将继续在中国投资。未来10年，中国将成为增长更加强劲的消费市场。”

提升增长预期

2022年12月30日，新加坡航空恢复直飞北京客运航班服务，为双方往来增添便利。彭博社报道称，中国防疫措施优化调整将在2023年为以出口导向型经济为主的新加坡带来更多潜在机遇。新加坡当地企业人士表示，企业应尽快接触中国市场，抓住中国开放机遇。

中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施。市场持续回暖，极大激发了对中国经济增长及其全球正面外溢效应的乐观预期。

美国有线电视新闻网报道说，随着中国优化防疫政策、出台利好经济措施，多家国际金融机构均预计2023年中国经济将稳步回升。

英国《经济学人》网站刊文称，自1月8日开放边境后，中国恢复和其他经济体的商业、知识和文化接触，将对世界经济产生巨大积极影响。文章称，中国的重新开放将成为2023年最重要的经济大事。经济活动将伴随着中国对产品、服务和大宗商品的需求而大幅反弹。泰国的海滩、全球各大公司以及世界各国的中央银行都将受到影响。

伦敦豪华的哈罗德百货公司自2019年以来首次就适合中国人的服装进货。哈罗德总经理迈克尔·沃德说：“如果中国游客回归，那将是非常可观的人数。”

坦桑尼亚达雷斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫希表示，中国正在恢复与包括非洲国家在内的全球贸易往来，这对拉动全球经贸和复苏，使全球尽早走出疫情的阴霾将是重大利好。

美国消费者新闻与商业频道报道称，随着中国重新开放，经济学家对中国的长期增长前景持乐观态度。报道援引高盛集团的分析称，中国放宽国内人员流动和入境旅游的措施，也支持了该集团对2023年中国GDP增长达到5.2%的预期。经济学家还表示，随着旅行恢复正常，这些最新措施还可能会有利于中国周边地区的增长。

半岛电视台新闻网表示，全球经济经历了2022年的重重困难。面向即将到来的2023年，中国重新开放，提振了全球经济复苏的信心。

美国《巴伦周刊》网站报道称，中国是全球唯一有望在2023年实现企业利润和GDP增长的主要经济体，这对全球经济来说是个好消息。

(责编：崔越、刘叶婷)