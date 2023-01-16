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法国卢浮宫版画工坊收藏展开幕

2023年01月16日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　《雕撰的辉煌——法国卢浮宫版画工坊收藏展》海报。
　　主办方供图

　　本报电  （记者郑娜）为保护世界文化艺术经典，彰显版画艺术魅力，迎接2024年中法建交60周年，促进中外文明互鉴，“遇见博物馆”联合法国国家博物馆联盟工坊共同举办的《雕撰的辉煌——法国卢浮宫版画工坊收藏展》，1月12日在北京开幕。

　　得益于金银工艺、印刷术等技术的发展，15世纪，版画作为一种新兴的艺术形式出现。因其技术属性和传播属性，版画让众多领域的创新理念在不同文化间交流。本次展览展出的108幅版画作品，全部来自卢浮宫博物馆17-20世纪的珍藏铜雕版，再现卢浮宫博物馆艺术珍宝的辉煌。展览以一幅《路易十四肖像》版画作品作为故事的起点，通过“国王的荣耀”“匠心的传承”“后蚀刻时代”“持续的叙事”“东西方版画的对比”五大主题单元，向观众展示法国国家博物馆联盟工坊的收藏成就及一系列故事。特别值得一提的是，由法国国家博物馆联盟工坊按照1∶1还原的“卢浮宫三宝”（《胜利女神》《断臂维纳斯》《蒙娜丽莎》）正式成为“遇见博物馆”永久艺术收藏品。

　　“遇见博物馆”是由中国对外文化集团、中国文物交流中心指导，隶属于北京中创文旅文化产业集团的文化艺术机构，是融文博展览、沉浸体验、艺术沙龙、文创衍生、研学教育为一体的城市中外艺术“会客厅”。从古老文明到当代艺术，从大师真迹到数字科技，“遇见博物馆”每年为数百万观众奉献世界优秀文化艺术体验。此次开幕式上，除新展亮相外，“遇见博物馆”还与中国交响乐团达成战略合作，双方将共同研发和开展公共文化艺术项目，推进艺术教育的普及，为观众带来画声辉映的跨界视听享受，打造多元沉浸式的文化艺术空间。

　　展览开幕当天，中国交响乐团的艺术家以一台“焕彩巴洛克”室内音乐会，带领观众感受到了巴洛克时期音乐和其他艺术的融汇、交流与碰撞。

(责编：崔越、刘叶婷)

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