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英国将供乌克兰主战坦克　俄罗斯：将成靶子

2023年01月16日08:31 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月15日电 英国首相里希·苏纳克的办公室14日晚宣布，英国将向乌克兰提供14辆主战坦克及其他武器。俄罗斯驻英国大使馆随后回应，这些坦克将成为俄方打击目标。

　　据英国首相办公室声明，苏纳克14日早些时候与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话，承诺将为乌克兰提供“额外支持”。声明说，英方将提供14辆英制“挑战者2”式主战坦克，定于数周内运达乌克兰；还将提供大约30门AS90型自行火炮，数天内开始培训乌方人员使用上述武器。

　　2022年10月25日，新就任的英国首相里希·苏纳克发表讲话后在伦敦唐宁街10号首相府前挥手致意。新华社记者李颖摄

　　法新社等媒体报道，英国是首个向乌克兰提供西方制造主战坦克的西方国家。“挑战者2”式主战坦克自1994年起在英军服役，曾被部署至伊拉克等多个战场。

　　声明还披露，围绕援乌相关事务，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利将在今后数天访问美国和加拿大，国防大臣本·华莱士将访问爱沙尼亚和德国。更多英方援乌细节将于16日公布。

　　英国首相府发表声明前，泽连斯基表示，英方援助对乌方“重要”，相信“其他伙伴也会做出类似决定”。

　　德国、法国和美国先前表示将向乌克兰提供步兵战车或装甲侦察车。波兰总统安杰伊·杜达11日说，波兰打算向乌方提供“豹”式主战坦克。不过，“豹”式坦克由德国制造，波方需要获得德方同意才能交付给乌方，德国政坛目前对是否向乌方提供“豹”式坦克存在分歧。

　　14日早些时候，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃宣布，由于英国政府对俄采取“激进敌对”方针，俄方将更多英国内阁成员和安全机构官员列入制裁名单，包括英国外交大臣克莱弗利和陆军参谋长帕特里克·桑德斯。

　　围绕英方最新军援，俄罗斯驻英国大使馆迅速回应，批评英方向乌方提供主战坦克的决定只会拖延冲突，同时显示“伦敦日益明显地卷入这场冲突”。

　　2022年3月28日，在俄罗斯首都莫斯科，行人从俄罗斯外交部大楼附近走过。新华社记者白雪骐摄

　　俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯大使馆强调，英方提供的“挑战者2”坦克将成为俄方打击的“合法目标”。

　　俄罗斯卫星通讯社也援引俄罗斯大使馆的话报道，俄方认为英方最新决定是为促使“其他不那么好战的西方国家”效仿，向乌方提供坦克。

　　俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫9日表示，俄方并不担心西方可能向乌方提供主战坦克等军事装备，它们“不能也不会改变乌克兰的任何情况……不会阻碍（俄方）实现特别军事行动的目标”。

　　俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫去年12月说，自俄乌冲突升级以来，西方国家已经向乌方提供超过350辆坦克、700门火炮、30架直升机、至少5000架无人机、1000辆装甲战车等武器。（郑昊宁）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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