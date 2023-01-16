新华社北京1月15日电 美国白宫14日说，在总统约瑟夫·拜登位于特拉华州威尔明顿的住所内发现了更多保密文件。

白宫法律顾问理查德·索伯14日发表声明说，拜登的私人律师11日夜在这间住所的一个房间内发现一页保密文件。由于拜登的私人律师没有阅读保密文件的相关许可，因而停止继续搜寻文件。索伯12日前往现场准备向司法部人员移交保密文件时，在剩余的材料中又发现了五页保密文件，司法部人员“立即接管了上述文件”。

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

索伯没有说明为何在事发两天后才公布上述情况。美国媒体本月早些时候披露，去年11月以来，拜登律师团队先后从拜登卸任美国副总统后在首都华盛顿使用过的一间私人办公室和他在威尔明顿住宅的车库和房间内发现一批保密文件，且已经通知了司法部。

2022年4月11日，美国总统拜登（右一）在华盛顿白宫就监管“幽灵枪”的新规发表讲话。新华社记者刘杰摄

拜登、白宫和司法部证实上述报道，但因没有及时公布消息受到质疑。

美国司法部长梅里克·加兰去年11月任命一名检察官做初步调查，本月12日指派特别检察官继续调查。

索伯14日重申，白宫将配合特别检察官的调查。

共和党人把拜登在私人场所存放保密文件与共和党籍前总统唐纳德·特朗普在住所存放密件相提并论，坚称要追查，已经着手在国会进行调查。（陈立希）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)