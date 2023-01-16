新华社东京1月15日电（国际观察）日首相出访G7五国 拉帮结派刷“存在感”

新华社记者姜俏梅

日本首相岸田文雄9日至15日对西方七国集团（G7）五个欧美成员国——法国、意大利、英国、加拿大和美国——进行了开年访问。其间，岸田文雄与英国首相苏纳克签署了有关双边防务与安全合作的《互惠准入协定》，实现其上任以来首次访美，与美总统拜登举行会谈并发表联合声明，宣扬所谓“印太战略”中的日美同盟的重要性。

然而，有日本学者指出，自去年12月日本出台新安保战略抛弃“专守防卫”原则以来，岸田政府一系列行为越来越引发亚洲近邻各国担忧和警惕。日本政府当务之急应将对美关系从“从属”转变到“自立”，与亚洲近邻国家开展开放的外交乃是日本安全保障之本。

绑定美国“战车”送“投名状”

岸田此行重点是13日举行的日美首脑会谈，这是其担任日本首相后首访华盛顿。他极为重视此次访问，访前做好了充分“准备”。去年12月，日本正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，提出日本将致力于拥有所谓“反击能力”即“对敌基地攻击能力”等政策主张，并将在未来五年大幅增加军事开支，2023至2027财年防卫费总额将增至约43万亿日元。

分析人士指出，近年来，美国在亚太地区主导美日印澳“四边机制”，兜售“印太经济框架”，拉帮结派组“小圈子”、划分阵营。岸田政府上台以来，甘愿充当美国在亚太拓展霸权的“急先锋”，通过武装自己示好美国，同时倚美扩军备战，为实现自身“军事大国梦”做铺垫。

会谈中，日美双方不断渲染印太地区“面临最严峻和最复杂的安全环境”，岸田向拜登就日本安保政策转变进行解释说明，拜登则对日本提升防卫力并“历史性”地增加防卫预算之举大加“赞扬”。根据13日发表的联合声明，双方决定进一步强化日美同盟关系，除在军事安全领域，还要在经济事务上密切合作，确保在半导体等新兴技术领域保持优势地位。

日美首脑会谈前，两国外长与防长11日举行了“2+2”会议，宣扬要面对所谓共同的“最大战略挑战”，同意加强军事合作，确认就日本运用“反击能力”深化合作，推进自卫队和美军设施的共同使用，还同意将日美安保条约第五条的适用范围扩大到太空。

日本山口大学名誉教授纐缬厚说，日本政府按照美国意向放弃一直以来坚守的“专守防卫”原则，赤裸裸地转向“先发制人”战略，让亚洲邻国产生警惕。目前，日本国内不少人对岸田搭美国霸权主义“便车”的做法不满。

四处寻防务合作引担忧

日本是今年G7轮值主席，今年G7峰会将于5月在广岛举行。岸田访问G7五国，也是为了在峰会前同各方就乌克兰局势、粮食问题、核裁军、气候变化等一系列议题通气以获取支持。

自去年10月下旬以来，岸田内阁相继有4名大臣因丑闻辞职，内阁支持率持续下滑，加之前首相菅义伟近日就自民党内的派阀问题向岸田发难，岸田政府面临多重危机。在此背景下，岸田欲借日本任G7轮值主席以及当选联合国安理会非常任理事国并成为本月轮值主席之机，大力开展外交，拉帮结伙刷“存在感”，以保证今年G7广岛峰会成功召开，提振低迷的支持率。

值得注意的是，在此次访问中，已经抛弃“专守防卫”原则、彻底背离日本和平宪法理念的岸田政府，四处寻求与欧美国家加强防务与安全合作。例如在英国，岸田与苏纳克签署了旨在便利双边防务与安全合作的《互惠准入协定》。根据该协定，日英两国今后在实施舰船停泊、联合演习等合作时的手续被简化，两国军事合作有望更加活跃。

日本杏林大学教授刘迪认为，过去30年日本经济长期停滞，如果持续加大防务投入势必会引发一系列国内矛盾。因此，日本可能借助外力来增强其综合安保实力，包括在G7框架内撬动其他发达国家。

日本前外务省官员孙崎享在接受新华社记者采访时指出，当前日本经济形势并不乐观，大多数国民不赞成因为增加防务开支而增税或发行国债。

纐缬厚认为，日本政府当务之急应将对美关系从“从属”转变到“自立”，与亚洲邻国开展开放的外交，这才是日本安全保障之本。

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