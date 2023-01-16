新华社曼谷1月15日电（记者林昊 章建华）万象消息：中国援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目开工仪式14日在老挝北部城市琅勃拉邦举行。

中国驻琅勃拉邦总领事李志工在仪式上表示，中方始终支持老挝医疗卫生事业发展，积极回应老方提出的援建需求，深入开展医疗卫生领域合作并取得积极成果，相信医院升级改造将进一步提升医院现代化水平和医疗救治能力。

老挝卫生部长本丰和琅勃拉邦省省长坎康感谢中方援助医院升级改造，表示此次升级改造再次体现了中方对老挝民生事业的大力支持和中国人民对老挝人民的深厚友谊。老方将继续深化同中方在医疗卫生领域交流合作，推动共建“一带一路”不断取得新成果。

承担工程总承包任务的中国电建水电十四局总经理范开平表示，琅勃拉邦医院升级改造项目责任重大、意义深远。建设团队将科学管理和精心组织，推动项目高质量高效率建成，打造经得起历史检验和人民信赖的精品工程。

老挝琅勃拉邦医院由中国本世纪初援建。本次升级改造项目包括新建外科和心血管科楼、中国专家公寓、污水处理站、消防水池和消防水泵房，维修和改善此前中国援建建筑和室外工程，并提供相关设备。

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