新华社亚的斯亚贝巴1月14日电（国际观察）中非合作硕果累累 “合抱之手”越握越紧

新华社记者

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊，两年前这里杂草丛生，如今一座现代化建筑拔地而起，在蓝天白云下显得尤为耀眼夺目……中国援建的非洲疾病预防控制中心总部一期项目日前举行竣工仪式。

该项目是2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的对非合作旗舰项目，对提升非洲疾病预防、监测和应急反应速度意义重大。

从有约半个世纪历史的坦赞铁路，到今天的疾控大楼，中非合作不断深化拓展、提质升级，双方在基础设施建设、医疗卫生、减贫惠农等领域合作硕果累累，为构建中非命运共同体增添一笔笔鲜活注脚，中非人民的“合抱之手”越握越紧。

这是1月11日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的非洲疾控中心总部大楼。新华社记者董江辉摄

“‘建设中非卫生健康共同体’不是口号”

“每次听到对‘中国速度’‘中国质量’的赞叹时，我都特别感动！”在疾控大楼竣工前的几个月时间里，该项目施工技术组组长高葭葭每周都会接待许多来访的卫生专家、政府官员和国际组织代表。

项目施工方中国土木工程集团有限公司前身是曾援建坦赞铁路的铁道部援外办公室。“我们从入职第一天就牢记相互尊重、顽强奋斗、无私奉献的‘坦赞铁路精神’。”援非近15年的高葭葭说，“在非洲奋斗过的中国人都知道，流行疾病对于公共卫生条件较为落后的非洲国家意味着什么。”

非洲是发展中国家最集中的大陆，是全球公共卫生体系的薄弱一环。疟疾、霍乱、黄热病等传染病常年困扰这片大陆，严重威胁当地人民的生命健康。近年来新冠疫情肆虐，更凸显加快改善非洲疾控体系的紧迫性。

“从承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家，到宣布非洲疾控中心总部项目提前开工并顺利竣工，事实一次次证明中国重信守诺。现在，我相信‘建设中非卫生健康共同体’不是口号。”尼日利亚国际关系专家、尼中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说。

非洲疾控中心总部项目是数十年来中非医疗卫生合作的一个缩影。1963年，中国向阿尔及利亚派出第一支医疗队，自此中国援非医疗队像珍珠般洒落在广袤的非洲大地上；在2014年西非各国抗击埃博拉时，中国派出上千名临床和公共卫生专家前往抗疫一线；新冠疫情期间，中非在医疗物资援助、抗疫经验分享以及国际多边合作等方面携手共进。

“期待以非洲疾控中心总部项目为新的起点，中非医疗卫生合作向更多领域迈进。”中国援埃塞俄比亚第23批医疗队队长张志韧说。

2022年12月21日，在乌干达首都坎帕拉市郊的乌干达水产研究与发展中心，一名当地员工与来自中国的水产专家陈太华交流。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

“中国发展农业的减贫经验值得借鉴”

乌干达水产研究与发展中心是中乌友谊农业技术示范中心，也是中国-联合国粮农组织-乌干达（三期）南南合作项目水产示范基地，这里的渔场排灌系统采用中国技术。2022年11月中旬，中国农业专家抵达乌干达，开始执行为期三年的农业技术合作任务。

乌干达农业、畜牧业和渔业部数据显示，该国70%以上的人口以农业为生。前两期南南合作项目提高了当地农业、畜牧业和渔业产量，同时提升了生产力。第三期项目乌干达协调员彼得·穆因博说，该阶段旨在将农业生产商业化，目标是增加对海外市场的出口。“在该阶段的实施过程中，乌干达将借鉴中国在确保粮食安全和消除极端贫困方面的经验。”

农业合作一直以来都是中非合作的重点领域。数十年来，中国通过粮食援助、建立农业示范中心、投资非洲农业、支持非洲农产品对华出口等措施，有效推动了非洲农业发展，为非洲减贫事业做出突出贡献。

布隆迪地处非洲大陆东部，降水充沛，适合水稻生产。但当地水稻品种单位产量不高，布隆迪饱受粮食短缺困扰。根据中布两国政府协议，中国自2009年8月起实施援布高级农业专家技术合作项目。多年来，中国专家组深入田间地头，足迹遍布布隆迪15个水稻种植省份，成功挑选引进8种适合当地的稻种，解决了当地山区因稻瘟病减产甚至绝收的历史难题。

“我们非常感谢中国专家组的工作！”布隆迪环境与农畜业部常务秘书普罗斯珀·多迪科说，除了杂交水稻种植技术，中国专家组还帮助该国实现苹果引种，促进家禽养殖、水产和稻渔综合种养等技术在当地的推广。

“中国在减贫中优先考虑农村地区，而发展农业发挥了重要作用。中国利用农业技术助力精准扶贫，对于发展中国家而言是有益启示。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说。

1月10日，在加蓬首都利伯维尔的恩考克经济特区，恩考克国际职业教育和培训中心的学生进行车削加工操作训练。新华社记者韩旭摄

“中国助力提升非洲国家自主发展能力”

在加蓬首都利伯维尔一所职业学校内，27岁的恩托洛·安古·拉伊萨反复练习着工程机械的操作。天气炎热，拉伊萨的脸上满是汗珠，但她依然一丝不苟。

拉伊萨所在的恩考克国际职业教育和培训中心由中国航空技术国际控股有限公司联合成都航空职业技术学院等院校共建。2021年4月，该中心揭牌，160名学生获得加蓬总统奖学金，接受电子电工、机械加工、焊接技术三个专业的培训学习。

人才在经济发展中的重要作用不言而喻。一直以来，非洲职业教育基础薄弱、资金短缺、技能培训滞后，软硬件都有很大提升空间。近年来，能力建设成为中国助非发展的新方向。

加蓬就业、公职、劳动、职业培训和社会对话部长玛德莱娜·贝尔说，人才的培养和就业是国家未来发展的关键，恩考克国际职业教育和培训中心项目充分体现出加中高水平的合作关系。

根据南非伊奇科维茨家庭基金会委托开展的《2022年非洲青年调查》报告，到2030年，全球约四成青年人口将来自非洲，青年将成为促进非洲和平稳定与社会发展的重要力量。中国一直大力支持非洲教育发展，在多国援建学校并分享教学经验，积极促进中非科研教学机构合作交流。

“中国长期支持非洲教育基础设施建设，为非方提供大量教育培训机会，培养各类适用人才，有效提升非洲国家自主发展能力。”加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬说。（参与记者：金正、汪平、朱绍斌、吉莉、周楚昀、史彧、聂祖国、郭骏、谢昊、田耘、吕诚成、许正、黎华玲）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)