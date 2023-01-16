新华社内罗毕1月15日电 题：中非真实亲诚合作关系不断迈上新台阶

新华社记者朱绍斌

新年伊始，非洲大陆迎来如期而至的中国外交部长。1月9日至16日，中国外长秦刚应邀访问埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部、阿盟总部，延续中国外长连续33年年初首访非洲的优良传统。这体现了中非深厚的传统友谊，也见证着中非真实亲诚合作关系不断迈上新台阶。

在中方提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年之际，中非关系已取得举世瞩目的历史性成就，迈入了构建高水平中非命运共同体的新时代。

对待非洲朋友，中国真心真意。中方真诚致力于帮助非洲实现和平、安全与发展。为了加快落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，推动中非共建“一带一路”合作深入发展，中方就发展中非关系提出了加快推进中非实体交往和理念相通、不断深化中国与非盟友好关系、大力推动中非合作提质升级、坚定捍卫发展中国家团结合作的四点建议。中国对非洲朋友的真心诚意，非洲国家感受深刻。埃塞俄比亚总理阿比表示，埃塞同中国在基础设施、绿色经济、农业、工业园区建设等各领域合作成效显著，助力埃塞经济增长跻身非洲前列。安哥拉总统洛伦索说，中国支持建设的机场、水电站等诸多标志性重大项目为安战后重建和经济社会发展发挥不可或缺的作用。

开展对非合作，中国高效务实。11日，由中国援建的非洲疾控中心总部项目举行竣工仪式。作为中国对非合作旗舰项目，非洲疾控中心总部大楼及时保质交到非洲朋友手中，体现了中非合作的高标准和高水平，诠释了重信守诺、高效务实的中国风范。近日，中非合作的好消息不断传来。非洲航空巨头埃塞俄比亚航空公司宣布，该航司往返中国的航班有望在未来几个月内迅速恢复至疫情前水平；在安哥拉，中安双方签署中国政府优惠贷款框架协议，该协议将支持安哥拉建设国家宽带项目。

加强中非友好，中国始终如一。上月，贝宁与中国庆祝复交50周年；本月，安哥拉与中国亦迎来建交40周年。在这些重要历史节点上，中国领导人与有关非洲国家领导人互致贺电，表达密切互利合作、建设共赢未来、造福中非人民的共同期待。今年是中国援非医疗60周年。一批批中国医疗队工作人员凭借精湛医术、辛勤工作以及救死扶伤的大爱精神不断拉近与非洲民众的距离，赢得了他们的好口碑与信任。

助力非洲发展，中国坦荡无私。中国对非合作始终尊重非洲人民的意愿、立足非洲各国的需求，从不藉此谋取政治私利，也从不附加任何政治条件。中方认为，非洲需要的是团结合作，而不是阵营对抗，任何国家、任何人都没有权力强迫非洲国家选边站队。无论哪个国家，只要他们真心诚意帮助非洲实现和平与发展，中方都乐见其合作开花结果。如果非洲朋友愿意，中方也愿同任何国家在非洲开展三方或多方合作，共同为非洲发展振兴做出更大贡献。贝宁总统塔隆表示，我们珍视中方长期以来给予的支持帮助，贝宁虽小，但站在真理、平等、正义的一边，将继续作中国坚定可靠的朋友。加蓬总统邦戈表示，加中友好情谊在促进共同发展、维护共同利益中得到升华。

距离虽远心相近，岁月迁移情更亲。在真实亲诚理念和正确义利观引领下，相信中非关系发展必将前程似锦，新时代中非命运共同体必将充满勃勃生机。

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