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世界期盼在危机中看到曙光——世界经济论坛2023年年会前瞻

2023年01月16日08:25 | 来源：新华网
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新华社瑞士达沃斯1月15日电（国际观察）世界期盼在危机中看到曙光——世界经济论坛2023年年会前瞻

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

世界经济论坛2023年年会即将于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。作为全球最知名的经济论坛之一，世界经济论坛年会再次于冬季在达沃斯举办线下会议，一定程度上反映了世界期盼在危机中看到曙光，期待全球经济走出阴霾，恢复正常增长。

全球面临多重风险

本届年会主题为“在分裂的世界中加强合作”。当今世界正面临多重危机：新冠疫情、地缘政治冲突，以及能源、粮食价格上涨等。各国领导者亟需寻找解决方案。

世界经济论坛日前发布《2023年全球风险报告》指出，冲突和地缘经济矛盾已经引发一系列深度关联的全球风险。未来两年，能源和粮食供应不足将继续困扰世界，生活成本和偿债成本将急剧上升。与此同时，这些短期风险将破坏国际社会为应对气候变化、保护生物多样性等长期挑战而开展的各项行动。

站在十字路口，世界向何处去？世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布反复强调“合作”的重要性。他日前在一次视频讲话中表示，当今世界确实面临很多危机，但更令人担心的是危机心态导致的短期决策行为，这或将导致世界面临破坏性后果。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在接受新华社记者专访时表示，今年面临全球性衰退风险，风险源自战争、贸易保护主义、气候变化等，本届年会是在几十年来最复杂的地缘政治和经济冲突背景下召开的。

携手应对共同挑战

形势虽然严峻，但世界仍有望获得走出危机、再次蓬勃发展的动力。本届年会前夕，世界经济论坛多名管理人士都对此表达了乐观和期待。

布伦德说，本届年会除了吸引数十位国家元首和政府首脑前来参会外，还吸引了众多财政部长、央行行长和贸易部长与会，表明世界各国热切希望加强沟通，共同解决当前面临的问题。

世界经济论坛管理委员会成员米雷克·杜谢克说，今年有来自700个组织的1500多名负责人注册参会。他表示，基础设施投资，包括清洁能源投资，将成为本届年会关注重点之一，这些将为全球增长增添新动能。

世界经济论坛自然和气候中心主任梁锦慧表示，本届年会还将关注世界面临的最迫切的环境问题，并将重点讨论如何重塑和奠定新的农业产业体系基础。

据悉，本届论坛将侧重五大议题：如何解决当前能源和粮食危机，如何应对当前的高通胀、高负债，如何应对工业不景气，如何解决当前社会脆弱性问题，如何应对当前地缘政治风险。

中国贡献受到瞩目

多位专家认为，面临分化的世界，中国一直发挥着“稳定器”的作用，是全球经济复苏的重要推动力量。

“各国应该再次尝试寻找合作领域，而非相互对抗，”布伦德说，“中国为团结关键利益攸关方发挥了重要作用，强调继续开展相互贸易的重要性，这一点我认为很重要。”

布伦德认为，中国优化调整疫情防控措施有助于全球经济复苏。“我认为中国在可持续发展方面提出的倡议至关重要……中国的‘一带一路’倡议对于推动其他新兴经济体发展很重要。”他说。

谈及应对气候问题和新能源投资带来的增长潜力，布伦德指出，中国是当今世界最大太阳能和风能生产国，可再生能源有利于环境和气候，而且会创造更多就业机会。

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪在年会开幕前夕接受新华社记者专访时表示，中国优化调整疫情防控措施将极大地推动全球经济增长，并为全球中长期发展提振信心。

她认为，中国在应对气候变化和保护环境方面采取的措施，以及中国的技术和创新都将产生全球影响，中国对促进全球合作的作用至关重要。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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