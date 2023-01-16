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秦刚同阿盟秘书长盖特举行会谈

2023年01月16日06:42 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月15日电（记者姚兵）当地时间1月15日，外交部长秦刚在开罗同阿盟秘书长盖特举行会谈。

　　秦刚表示，上个月，首届中阿峰会成功举办，取得丰硕成果。双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，为新时代中阿关系发展指路定向，具有里程碑意义。中方愿同阿方一道，秉持中阿友好精神，落实好峰会成果，加快推进“八大共同行动”，更好造福中阿双方人民。双方要加强中阿合作论坛机制建设，助力合作提质升级。

　　秦刚表示，中阿都是发展中国家，有着广泛共同利益。中方赞赏阿方坚持一个中国原则，支持中方的正当主张，我们同样坚定支持阿拉伯国家团结协作解决地区安全问题，支持阿拉伯人民独立自主探索自身发展道路，支持阿盟为推动中东地区和平稳定发挥更大作用，愿同阿盟加强团结合作，共同维护发展中国家的正当权益，捍卫国际公平正义。

　　盖特表示，首届中阿峰会取得圆满成功，习近平主席的精彩讲话在阿拉伯国家反响热烈。我们赞赏中方有力高效将峰会共识付诸行动，愿加强沟通对接，逐一落实“八大共同行动”。阿中在加强文明交流互鉴、反对外部干涉、维护公平正义等诸多领域有着共同语言，感谢中方长期以来在国际上主持公道，支持阿拉伯国家发展和阿盟团结，并为阿方成功抗疫提供宝贵帮助，期待进一步深化阿中各领域合作，促进地区和平稳定发展。我们欢迎更多中国公民来埃及和阿拉伯国家旅游、开展经贸合作。

　　双方还就共同关心的问题交换了意见。

(责编：牛镛、白宇)

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