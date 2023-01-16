丛晓男

智慧社区是指将新一代信息技术与社区管理和服务场景相融合，向政府、居民等主体提供智慧化社区管理与服务模式的未来社区形态。作为智慧城市建设的重要内容和基本单元，智慧社区承载着实现城市低碳、韧性和可持续发展的功能，推动构建安全、绿色、舒适、便利的生活环境，提高所有居民的共同福祉。

从国际上看，一些国家基于信息技术创新和社区治理理念创新，已在智慧社区建设中取得一些进展。例如，芬兰早在2007年即率先启动生态和数字城（住区）战略，在赫尔辛基开展智慧社区建设，同步推进健康服务、基础教育、低碳节能、交通网络、地产开发和休闲空间等内容。

在具体实践中，不少国家结合具体需求确认智慧社区建设重点。一些国家非常重视社区节能与低碳发展，通过提倡无车化生活方式、节能建筑、能源自给和智能供热等手段降低能耗与碳排放，其中以英国的贝丁顿零碳社区和德国弗莱堡市的沃邦社区最为著名。另一些国家重点发展面向特定人群的智慧社区，如德国弗里德里希哈芬市为应对日益加剧的老龄化趋势，启动“独立生活”项目，通过监测设备和“远程诊疗”，对老年人健康状况进行远程监控和数据收集。

中国智慧社区建设目前仍处在起步阶段，但已经取得了不少积极进展，特色鲜明的优秀智慧社区也不断涌现。北京市回龙观、天通苑地区引入“数字大脑”，对辖区六街一镇的政务数据、基层业务数据和社会第三方数据进行统一调配，让居民享受错时共享停车等便利。成都市已建成五大智慧社区示范场景，其中，“社区微治理”把服务送到居民家门口，小区事务掌上议；“社区保障资金e管家”监督每一笔社区保障资金支出。

中国智慧社区建设需要发挥政府的引导作用，激发居民参与社区建设的积极性。智慧社区建设的动力首先来自居民需求，通过居民共同商议将需求转换成一系列目标，保证智慧社区的规划设计有的放矢。国外智慧社区建设更多采用多主体广泛参与的合作机制。例如，赫尔辛基的智慧社区是在真实环境中对新兴技术或创新解决方案进行测试，广泛吸收参与者提出的合理建议。阿姆斯特丹则开发了专门的虚拟社区，吸引大量关注智慧社区建设的居民和企业参与其中。

智慧社区建设应充分发挥市场机制作用，依托市场广泛地吸收社会各方的资金、创意和技术。企业是重要资金来源之一，政府应当引导企业进入智慧社区建设领域，鼓励企业探索可盈利的智慧社区建设运营模式，确保项目的可持续性。加拿大多伦多曾力推新型未来社区，试图解决交通拥堵、能源使用、住房可负担性等城市病问题，为居民和访客提供品质化的生活环境。其前卫的规划理念让人惊叹，但因为疫情等“黑天鹅”事件引发企业财务投入与收益困境而被迫终止。

此外，智慧社区建设是一个复杂的系统工程，信息技术是其重要驱动力，但不能成为唯一的考虑要素。不同社区所处状况、要解决的问题均不同，单纯的技术堆积并不能解决所有问题。在智慧社区的建设中，要突破对社区的传统认识，充分考虑社区资源禀赋、经济水平、信息化水平、居民素质等差异，满足不同群体的多元需求。

（作者为中国社会科学院大学应用经济学院副院长、中国社会科学院国家未来城市实验室副主任）

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 17 版）

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