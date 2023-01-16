图①：在法国巴黎一家图书馆，人们通过电子屏了解书籍相关信息。

本报记者 刘玲玲摄

图②：游客在2022年阿拉伯联合酋长国迪拜世博会中国国家馆内体验智慧社区。

王东震摄（新华社发）

图③：以色列特拉维夫街头的共享单车和共享电动滑板车集中停放点。

本报记者 黄培昭摄

图④：位于新加坡榜鹅北岸的智慧社区。

新加坡建屋发展局网站供图

智慧社区是充分应用大数据、云计算、人工智能等信息技术手段，整合社区各类服务资源，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。一些国家通过建设公共事务参与平台、改进互联互通的生活服务、完善智能硬件设施等方式满足居民需求，在智慧社区建设过程中取得不少经验。

新加坡——

智能技术打造宜居环境

本报记者 刘 慧

每个房间都有智能插座，还有可监控电器用电量的智能配电板，方便家居使用；停车场可监测车位使用量，根据访客需求调整非居民停车位，保障停车需求；气动垃圾收集系统通过地下管道，将生活垃圾直接从住户家中运送至中央处理中心，由垃圾车定期处理，减少了人力成本及垃圾气味扩散，营造了更清洁、卫生的环境……

这是新加坡首批智能组屋，位于风景秀丽的榜鹅北岸，是当地推动智慧社区建设的代表。榜鹅北岸的建设，体现了新加坡将智能科技融入生活，为民众打造更加宜居、高效、可持续和安全家园的努力。

2014年9月，新加坡建屋发展局推出了智慧市镇框架，从智慧规划、智慧环境、智慧住宅区、智慧生活、智慧社区等5个层面，利用智能技术收集人口、居民生活喜好、社会趋势等信息，打造满足居民需求的宜居环境。越来越多的智能技术也因此被引入社区建设之中。

登加新镇是新加坡首个“森林市镇”，从规划建设阶段就采用了城市环境综合模拟平台，利用计算机模拟和数据分析技术，为提升居住环境舒适度提供科学参考。该平台可计算出光线、噪声、风向等环境因素如何相互影响，分析如何利用风向加强通风效果，如何设计绿植布局达到最佳遮阳效果等，确保住宅与自然生态互为融合，让绿色主题贯穿整个社区。

老年人智慧看护系统是新加坡政府为打造智慧生活引进的“智能家庭方案”之一，首先在裕华组屋区安装试用。这一系统利用传感器探测分析老年人的生活规律，在出现紧急情况时发出警报，保证老年人及时获得救助。

裕华组屋区居民徐先生年逾七十，平常家里只有他和老伴两人，家中大门、客厅、餐厅、厨房和卧室等都设置了传感器。大门传感器会记录他们是否外出，其余的传感器会探测他们在家中的活动。在出现偏离作息等异常情况时，系统会响起小声的警报，如果之后依然没有检测到人员活动，就会立刻发送短信向家人报警。“随着我们的行动越来越不便，智慧看护系统会给我们提供更大帮助。”徐先生表示。

此外，新加坡建屋发展局还和科技公司合作推出“邻里脉搏”平台，开发不同应用程序，方便居民寻找周边的商店和服务。居民还可订阅信息通报，随时了解周边情况。新加坡政府也在建设智能应用中心，利用感应器收集组屋内各种数据，调整灯光、水源供应、垃圾处理等，改善社区服务质量。

按照目前规划，新加坡未来将继续围绕“工作和生活相融合”的原则，逐步建设一系列新的智慧社区，满足社会的多元需求。新加坡政府认为，随着越来越多智慧社区落成，居民的生活、工作、学习和休闲方式等都将发生改变，新加坡未来的智慧生活样貌也将进一步显现。

法国——

网络平台便利公共服务

本报记者 刘玲玲

“您希望市内停车免费吗？”这是法国巴黎西南郊区城市伊西莱穆利诺近日在“我的意见”网站上发布的调查，市民不仅可以直接投票并留言，还能够看到实时投票结果和留言关键词。网站联合创始人伊夫·凯加尔介绍，平台数据会与政府和社区服务系统共享，经过分析对公共政策进行更有效的管理。

早在20多年前，伊西莱穆利诺便开始利用数字技术推动智慧社区建设，通过搭建网络平台、完善基础设施等方式逐步实现社区公共服务的数字化。1996年，该市建立了市政服务数字网站，此后又推出了多种线上行政服务平台。从选民注册到学校伙食费支付，从电子书借阅及读者咨询服务到掌上图书馆，再到停车费移动支付、网上投票……多样的网络平台不仅提高了社区及城市公共服务质量，也让居民生活更加便捷和智能。

伊西莱穆利诺是法国政府以数字化推进智慧社区建设的缩影。1997年，法国政府推出“政府信息社会项目行动”，制定有关政府数字化转型的行动计划，推广一系列行政门户网站和在线表格。2004年和2008年，法国政府又分别推出了“电子政务计划”和“数字法国2012”等项目，进一步提高政务网站的可访问性。目前，法国共有27个规模不同的城市正在推进智慧社区建设，通过开发智能服务平台等基础设施为居民提供更好的服务。

近年来，伴随法国政府的能源转型需求，法国多个城市也在智慧社区建设中开始考虑减少能耗、促进社区可持续发展等问题。许多社区通过安装智能电网等能源管理系统，更好地控制能源消耗。法国北部城市里尔推出了智能供暖网络，社区内供暖网络都配备了传感器进行监测防止泄漏，与传统供暖系统相比能节省20%—30%的能耗。伊西莱穆利诺也推出智能电力网络，利用数字反馈更好地掌握能源消耗用途，优化能源管理。

此外，伊西莱穆利诺也根据法国社会发展的最新需求，拓展智慧社区建设实践。通过“参与式预算”网站，当地居民能够以个人或社区的形式提交具体项目，经市民投票和市政府讨论批准后获得相应资金支持。据介绍，2022年有15个项目通过审批，具体包括安装抗噪声雷达、安装堆肥器、建设多功能自行车站等。为了帮助更多居民融入智慧社区建设，伊西莱穆利诺还启动了“数字护照”计划，针对有不同学习需求的市民提供特别培训，进一步扩大网络平台服务覆盖范围。

以色列——

数据共享带动智慧转型

本报记者 黄培昭

萨曼沙就职于一家高科技公司，生活在特拉维夫的列夫·哈伊尔社区。每到周六想给自己“充充电”的时候，她只需要打开电脑输入姓名和登录密码，就能登录社区网上图书馆查阅资料。社区网上图书馆是以色列特拉维夫推动智慧社区建设的举措之一，与特拉维夫市立图书馆信息共享，除图书外，还收录了各类报纸杂志、词典、教育数据库、法律数据库、百科全书等。社区居民免费注册后，可随时调取、阅读和储存所需内容。

列夫·哈伊尔的意思是“城市的心脏”，是特拉维夫建设最早的智慧社区之一。进入社区数字平台，各种实用信息分门别类，充分满足居民日常生活和服务需求。出行、停车、就医、入托、升学和缴纳水电燃气费等，都可在社区数字平台上轻松完成。萨曼沙平时都会选择骑车上班，通过自行车骑行服务系统，可以十分便利地找到周边的共享单车。

不仅如此，得益于特拉维夫强大的数据收集能力，实时交通通报、道路工程建设计划、辐射和噪声污染、主要历史建筑情况、街道名称、社会服务和教育机构、医疗诊所和药房……这些信息都可在社区数字平台上找到，为居民生活提供了不少便利。

“智慧社区的建设离不开特拉维夫智慧城市的整体布局。”以色列智慧城市研究院创始人及主席埃德娜·帕夏尔告诉本报记者，2014年，特拉维夫在巴塞罗那智慧城市展上获得了最佳智慧城市奖。多年来，以色列不断推动建设基于大数据技术的城市数字平台，也为智慧社区建设奠定了坚实基础。

此前，以色列经济与产业部、内政部等部门共同发起数字化行动计划，拨款约250万新谢克尔（1新谢克尔约合2元人民币），引入政府机构、学术界和科技企业联合开发的公私合作模式，建立涵盖以色列所有城市的大型数据库，聚焦网络安全、智慧交通、养老服务等方面，实现全国范围的数据共享，更有效地为各城市提供服务，应对未来城市发展的相关需求和挑战。依托于智慧城市的大数据系统和技术，特拉维夫也进一步整合了交通、供电、物流、医疗、食物、环保、气象、市政、安全等各领域的数据。

为了将更多社区居民纳入智慧生活中，特拉维夫充分考虑民众需求，推出了“数字—电信”系统平台。市民成为平台会员后，在全城各个社区都可以得到免费无线网络服务，助力特拉维夫实现基于数字化的智慧城市建设。“作为一个创业城市，特拉维夫以城市高科技生态系统作为杠杆，带动智慧城市转型。”帕夏尔说。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 17 版）

(责编：牛镛、白宇)