本报记者 谢亚宏

近日，意大利博洛尼亚的著名景点恩佐王宫内举行了一场有机食品节活动。厨师们向参观者展示如何用有机食材制作更加美味的菜肴，有机食品厂家带来各类蛋糕、果汁等食品，吸引不少参观者前来参观和品尝。活动主办方、意大利有机和生物动力农业联合会总裁玛丽亚·格拉齐亚·马穆奇尼表示，发展有机农业是解决当前环境污染问题的切实可行方法，希望通过类似活动向民众进一步宣传有机农业和有机食品的独特价值。

作为传统农业大国，意大利从上世纪80年代就大力发展有机农业。目前，意大利的有机农业耕种面积达200万公顷，比10年前增长80%，占全国农田面积的17%，高于欧盟9%的平均水平。全国开展有机农业耕种的农户超过8万家，其中近6万家为农场。2022年3月，意大利政府通过促进有机农业发展的法律，提出到2027年25%的农田将获得有机认证。

意大利的有机农产品遵循欧盟标准，由意大利农业、食品和林业政策部设立的国家有机农业信息系统负责管理。监管机构对有意愿生产有机农产品的农场进行核查，主要针对土地、饲料等方面。经过一段时间的转换期，排除非有机肥料或饲料的影响之后，农场生产的产品才能作为有机农产品上市销售。此后，有机农场每年都会受到监管部门核查或突击检查。

为扩大有机食品销路，意大利政府将有机农业和旅游业结合，开展“有机农家乐”旅游项目。据统计，目前超过5000家有机农场承接旅游业务，游客在观赏美丽乡村风光的同时，可了解并参与有机农业活动，如领养农场内的家禽、品尝和购买新鲜有机食品等。意大利有机农业协会由农业从业者、研究人员和消费者组成，致力于推广有机农业和有机食品，目前已成立15个地区组织。协会还与国际组织合作，在一些发展中国家推广有机农业生产经验。

意大利大部分超市开设有机食品专柜，售卖谷物、水果、鸡蛋、面包等各类有机食品。意大利农民协会称，2021年意大利有机食品市场价值达到75亿欧元。过去10年，意大利有机食品总销售额增长了122%。根据博洛尼亚国际有机与天然产品博览会公布的数据，截至2022年7月，意大利国内有机食品销售额达到50亿欧元；2022年上半年，其有机食品的国际市场销售额达34亿欧元，同比增长16%，意大利已成为有机食品主要出口国。

（本报罗马1月15日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 15 版）

(责编：牛镛、白宇)