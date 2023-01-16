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中国作为主宾国亮相古巴国际美食节

2023年01月16日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社哈瓦那电  （记者朱婉君）为期3天的2023年古巴国际美食节12日在古巴首都哈瓦那开幕，中国作为主宾国亮相并举办“欢乐春节”中国美食文化展示会。

　　古巴国家主席迪亚斯—卡内尔夫人、古巴文化部全国文化活动协调员利斯·奎斯塔与中国驻古巴大使马辉出席开幕式。马辉在致辞时表示，中国美食品种丰富，年俗文化博大精深，反映了中国人绚丽多彩的生活面貌与和合共生的文化内涵。中国农历新年将至，两国首次将中国“欢乐春节”和古巴“国际美食节”两个重量级文化品牌相结合，为美食节增添欢乐喜庆气氛，也让更多古巴人有机会了解和喜爱中国美食。

　　在开幕式后举办的讲座上，古巴哈瓦那大学华裔人类学教师伊尔米娜·伍介绍了中国移民在古巴社会、文化和饮食中留下的印迹。她表示，华人不仅为当地引入中国食物和烹饪技巧，还带来了中国民间饮食习俗。

　　古巴文化部国家文化遗产委员会主席索尼娅·比尔亨表示，古巴国际美食节作为美食和烹饪艺术的交流平台，旨在保护和传承古巴饮食传统，推动国家社会文化发展。古巴美食是多元文化交融的产物，中国移民带来的饮食文化对其影响深远。

　　在中国美食文化展示会上，两国厨师厨艺交流、茶艺表演、中国美酒品鉴和两国民族服饰展示等活动吸引了来自古巴、西班牙、美国、意大利等国200余名参会者关注。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月16日 15 版）
(责编：牛镛、白宇)

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