本报记者 黄培昭 沈小晓 毕梦瀛 谢亚宏

据路透社日前报道，德国近期已将其博物馆收藏的20件贝宁青铜器移交给尼日利亚。报道称，这些青铜器陆续回归非洲本土，很可能会使大英博物馆压力加大，因为大英博物馆拥有最多和最有价值的一批贝宁青铜器。尼日利亚已多次呼吁英国归还其青铜器。

文物追索是一个世界性难题。许多拥有悠久历史文化的国家都面临文物流失和追索问题，部分国家为追索本国流失文物前后努力百余年。近年来，一些国家不断提升文物保护和追索能力，采取各种办法和措施从海外收回流失文物，同时阻止了大量文物流失，成效显著。但应注意到，流失文物追索仍牵涉复杂的法律难题，涉及民族情感和国际关系，需要多国强化合作，协力推动文物返还领域的国际规则向更加公平正义的方向发展。

埃及旅游和文物部前部长——

文物属于本民族和国家，无论从什么途径获得的别国文物，都必须物归原主

2022年9月，美国纽约州曼哈顿地区检察官宣布向埃及归还16件珍贵文物，其中有从美国大都会艺术博物馆追索到的5件文物，包括可追溯至公元前1300年至公元前1101年的石灰石碑和法尤姆木乃伊肖像。

作为文明古国之一的埃及，多年来通过立法、外交以及与多国签署文物保护协议等方式，在文物追索上不断取得进展。埃及旅游和文物部前部长哈立德·阿纳尼表示，近10年来，埃及政府从美国、英国、瑞士、西班牙和荷兰等国追索成功的流失文物有3万多件。

“埃及大量的珍贵文物都流散到海外。现收藏于伦敦大英博物馆的罗塞塔石碑，被公认为破解古埃及象形文字的‘金钥匙’。然而，其真品收藏在英国，埃及博物馆收藏的却是复制品。这很不公平。”埃及考古学家曼姆杜哈·达马提对记者表示。

埃及政府成立了最高文物委员会、文物追索局、归还走私文物全国委员会等机构，负责追查流散在世界各地的埃及文物，跟踪全球40余家文物网站的拍卖和展览线索等。埃及驻各国使领馆也担负着追查流失文物的职责，一旦发现有埃及文物参与的拍卖、展览等，埃方会通过谈判、合作、诉诸法律等方式展开追讨。目前，埃及在全国24个海关口岸设立了反文物走私检查机构，并在国内设有旅游文物警察，负责监控和追捕文物走私犯和盗墓者。一旦发现文物被盗，警方会与最高文物委员会联合追查。同时，埃及积极寻求国际合作，签署了多项相关国际公约及文物保护双边协议。

埃及旅游和文物部前部长、著名考古学家扎希·哈瓦斯表示，文物属于本民族和国家，无论从什么途径获得的别国文物，都必须物归原主。不过，文物追讨工作任重道远，目前埃及仍有10万多件文物流散在法国、德国、英国、美国等地。

秘鲁文化部前部长——

加强文物保护和追索是在捍卫一个国家无价的文化主权

2022年6月，秘鲁驻英国大使馆成功追回了13件有关莫切、纳斯卡、赤木等文明的文物，时间跨度从公元前200年至公元1476年。据悉，这批文物被追索前在英国当地一家拍卖公司展列待拍。去年4月，秘鲁还成功从美国追回一批文物，包括两件17世纪画作、10份18至19世纪的珍贵手稿及4件石斧。

秘鲁孕育了著名的印加文明，与其他一些文明古国一样，秘鲁的很多文物流失海外。近年来，秘鲁通过外交、法律等途径加大追索力度，陆续从美国、西班牙、德国、英国、意大利等国追回不少流失文物。据《秘鲁人报》报道，2019年，秘鲁政府追回超过1000件海外流失文物。2022年初，秘鲁文化部宣布又成功追回109件文物，这些文物历史可追溯至安第斯文明早期和中期，即公元前2世纪至公元1000年。另有20余份16至18世纪的文献资料，为展现秘鲁殖民时期公共管理情况提供了宝贵记录。

秘鲁文化部文化遗产保护司追索处负责人伊芙琳表示，文物追索工作历时长、程序繁琐，不少文物因年代久远，缺乏相应证明文件，给追索工作带来重重阻力。许多文物都是通过外交及舆论的力量，在经历了近百年的流浪后，最终得以回家。2021年，秘鲁政府宣布成立文化遗产保护和文物追索国家委员会，协同文化部、外交部、公共部、国家总档案馆、国家图书馆、国家海关和税务总局、内政部等多个部门，加强文物保护和监管工作。秘鲁文化部还推出名为“回家之路”的宣传专册，以生动的图文细数每一件文物漫漫归途的故事，同时开设线上虚拟博物馆，以互动小游戏的形式帮助公众了解重要文物追索的细节。秘鲁除了加入拉美国家成立的文物追索委员会，还与一些国家签署文物保护协定或合作备忘录，一旦发现流失文物，直接与相关国家及时沟通，商讨归还。

秘鲁文化部前部长奥尔蒂斯认为，加强文物保护和追索是在捍卫一个国家无价的文化主权，具有重大意义。秘鲁外交部秘书长巴尔迪维索表示，政府将继续努力开展流失文物追索工作，并将制定新的战略，加大力度打击文物走私犯罪，让流落海外的文化遗产早日回家。

希腊文化财产登记与保护局前局长——

通过寻找原产地、追踪贩运路径等方式对流失文物进行追索

2021年底，希腊政府通过国际合作从美国追回55件走私出境的古希腊文物。2022年1月，一块由意大利西西里岛一家考古博物馆收藏的雅典卫城帕特农神庙石雕碎片，以租借形式重回希腊。根据希腊政府与意大利西西里大区政府达成的协议，碎片的租借期限为4年，到期后将继续延长，在意大利文化部正式批准后实现永久归还。作为交换，希腊雅典卫城博物馆将向西西里借出部分文物用于展出。希腊文化和体育部部长门佐尼说，石雕碎片的永久归还将为今后雅典卫城所有雕塑的回归指明道路。

希腊作为文明古国，拥有大量珍贵文物。数百年来，有许多文物流失海外。雅典卫城博物馆三楼被称为“帕特农厅”，游客透过玻璃幕墙可以仰望窗外帕特农神庙的美景，室内则展示神庙大门和顶部的大理石石雕。然而，许多石雕都是复制品，注有“原件存于大英博物馆（或其他博物馆）”的字样。其中最著名的帕特农神庙石雕就陈列在大英博物馆内。

1982年，希腊在联合国教科文组织大会上提出议案，要求大英博物馆将帕特农神庙石雕归还希腊，并得到多数成员国支持。联合国教科文组织促使文化财产送回原有国或归还非法占有的文化财产政府间委员会多次表示，希腊要求英国归还文物是公平和合法的，并敦促英国与希腊进行“有意义和真诚”的对话。希腊总理米佐塔基斯2021年访英时，将追索帕特农神庙石雕作为重要议题之一，并在与英国首相会谈时当面提出。

希腊是最早制定保护文物法律的国家之一。1834年，希腊颁布法律，规定所有文物都被视为国家和人民的共同财产。2002年，出台保护古物和文化遗产的新法律，明确禁止未经文化部许可从希腊出口任何文物的行为。2008年，希腊文化部成立文化财产登记与保护局，专门负责打击走私文物行为。

希腊文化财产登记与保护局前局长苏珊娜·乔利亚—卡佩洛尼介绍，希腊司法和外交部门应该与国际刑警组织加强合作，从世界各地博物馆藏品目录、文物网站、展览会以及拍卖会上寻找出自希腊的非法文物并建立数据库，通过寻找原产地、追踪贩运路径等方式对流失文物进行追索。希腊已与瑞士等国就返还非法流失文物签署双边协议。此外，希腊还积极利用国际平台发声，争取舆论关注。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 15 版）

(责编：牛镛、白宇)