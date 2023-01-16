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埃及总统塞西会见秦刚

2023年01月16日05:20 | 来源：新华网
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新华社开罗1月15日电（记者姚兵）当地时间1月15日，埃及总统塞西在开罗会见到访的中国外交部长秦刚。

塞西说，请转达我对习近平主席的诚挚问候，再次祝贺中共二十大胜利召开。中国是伟大的国家，中国的发展势不可挡。埃中友谊历史凝结，牢不可破。埃及将继续坚守一个中国原则，坚决反对外部势力干涉中国内政。埃中共建“一带一路”成果丰硕，埃及欢迎更多中国企业来埃投资兴业。中方近期优化调整了新冠疫情防控措施，埃及人民热情欢迎中国朋友尽快来埃旅游。愿同中国加强国际和地区事务协作，推进阿中、非中合作。

秦刚转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿，表示中埃志同道合、守望相助，在追求发展、促进和平、维护正义的事业中结下深厚友谊。两国元首高度互信，保持密切交往，为中埃全面战略伙伴关系注入强劲动力。中方高度赞赏埃方强调坚定秉持一个中国原则，中方同样支持埃及走符合自身国情的发展道路，维护国家主权、安全和发展利益。期待紧密对接各自发展战略，加快推进重点合作项目，“一带一路”建设和中阿峰会成果在埃取得更多成果。

秦刚说，中方赞赏并支持埃方为促进中东和平稳定发挥积极作用，愿共同促进地区长治久安，推动巴勒斯坦问题早日得到公正解决。

会见后，秦刚同埃及外长舒凯里举行会谈。双方高度评价中埃团结合作、并肩前行的典范作用和超越双边范畴的战略意义，表示将共同落实好两国元首重要共识，不断提升两国关系水平，加强多边协调，共同维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。

(责编：卫嘉、白宇)

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