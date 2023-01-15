新华社加德满都1月15日电（记者易爱军）尼泊尔政府官员15日说，尼泊尔当天发生的客机坠毁事故遇难人数上升至68人，其中包括6名婴幼儿。目前搜救工作仍在持续。

尼泊尔雪人航空公司一架搭载72人的客机当天在尼中部博克拉地区坠毁。尼泊尔民航局发言人贾甘纳特·尼如拉告诉新华社记者，目前已在飞机失事现场发现68具遗体。尼军方发言人克里希纳·普拉萨德·班达里对新华社记者说，机体80%已被烧毁，搜救工作仍在继续。

博克拉所在卡斯基县官员说，客机坠毁在塞蒂河峡谷附近，救援人员当时发现3名幸存者并将他们送往当地医院救治，但他不掌握后续救治情况。

根据尼泊尔民航局发布的声明，这架ATR-72客机当地时间当天上午10时30分从尼首都加德满都起飞前往博克拉，10时50分与地面失去联系。失事航班共搭载68名乘客和4名机组人员，其中包括15名外国人。这15名外国乘客中，5名是印度人、4名是俄罗斯人、2名是韩国人，其余4人分别来自澳大利亚、爱尔兰、阿根廷和法国。

加德满都特里布万国际机场总经理普雷姆·纳特·塔库尔在新闻发布会上说，飞机失事时博克拉的天气状况非常好。飞机坠毁前，飞行员也未报告技术故障。

尼内阁部长阿卜杜拉·汗说，尼内阁决定成立一个5人调查委员会对事故原因展开调查，并将16日定为全国哀悼日。

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