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外交部长秦刚抵达埃及访问

2023年01月15日16:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗1月14日电 （记者黄培昭）当地时间1月14日，中国外交部长秦刚抵达开罗国际机场，开始对埃及和阿盟总部进行正式访问。埃及外交部亚洲事务部长助理卡米勒、中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强等前往机场迎接。

访埃期间，秦刚将分别同埃及领导人和外长举行会见、会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。秦刚外长还将会见阿盟秘书长。

为进一步深化中非全面战略合作伙伴关系、推进中非友好合作，秦刚于2023年1月9日至16日应邀访问埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部、阿盟总部。此访也是中国外长连续33年年初首访非洲。

连日来，埃及《金字塔报》《七日报》《今日埃及人报》《今日消息报》《广场报》以及“国家回声网”“开罗24”“埃及人网”等埃主流媒体密切关注秦刚外长访非行程，聚焦秦刚外长就中非关系发展提出的四点建议，认为中国外长连续33年年初首访非洲，充分体现了中方对发展中非传统友好关系的高度重视。中非关系在双方领导人共同引领和推动下，已取得举世瞩目的历史性成就，并将迈入构建高水平中非命运共同体的新时代。

(责编：于洋、吴成良)

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