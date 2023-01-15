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2023年瑞典“欢乐春节”活动拉开帷幕

2023年01月15日14:27 | 来源：新华网
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　　新华社斯德哥尔摩1月14日电（记者和苗）一场融合中瑞文化元素的新春演出14日在瑞典斯德哥尔摩中国文化中心举办，拉开2023年瑞典“欢乐春节”活动的帷幕。

　　舞狮伴着锣鼓在文化中心大门外喜迎来宾，2023年瑞典“欢乐春节”活动在一场精彩文艺演出中正式开启。小提琴重奏《茉莉花》、旗袍秀、乐器组合《四季》以及女生独唱《春风十万里》等精彩节目赢得观众热烈掌声。

　　中国驻瑞典大使崔爱民出席活动并致辞说，今年是“欢乐春节”连续20年在瑞典举办。20年来，中瑞两国人民在这里相遇相知，两国文化在这里互鉴互赏，充分体现中瑞文化具有强大的包容性和开放性。

　　瑞典莉拉音乐学院创始人尼娜·芭拉比娜表示，很高兴能以音乐的形式参与中国春节庆祝活动，希望在不久的将来能再次带领学生访问中国。

　　文艺演出后，嘉宾们还观赏了“欢乐春节在内蒙”图片展。

　　据中国驻瑞典大使馆文化参赞、斯德哥尔摩中国文化中心主任陈晓介绍，“欢乐春节”活动还将陆续推出“中国味道　宁夏之旅”等系列短视频、“秦时明月汉时关”丝绸之路图片展、“舞动丝路·陇上风华”云展播等精彩内容。活动将持续到2月5日元宵节。

(责编：于洋、刘叶婷)

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