新华社瑞士达沃斯1月15日电 题：面对未来挑战，世界凝心方可全球聚力

新华社记者陈俊侠 聂晓阳

2023年世界经济论坛年会（达沃斯论坛）将于16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。这是该论坛年会自新冠疫情暴发后首次回归传统方式于1月份以线下方式举行。本届年会的主题——“在分裂的世界中加强合作”——既道出了世界面临的严重危机，也指明了克服危机的唯一出路。

当今世界面临多重危机。虽然新冠疫情的威胁在不断减弱，但地缘政治冲突和随之而来的能源及生活成本上涨等问题先后引发诸多风险，各国领导者不仅要寻找解决之道，还要为实现联合国2030年可持续发展议程的目标建立一个更具韧性和包容性的基础。出路在哪里？世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布反复强调的还是“合作”。

世界的重心转向经济和民生，各国最需要做的就是团结一致，凝聚全球力量，一心一意共谋发展。只有这样，才能回应被疫情阴霾笼罩三年多的全球亿万民众的期望，才能顺应历史的发展趋势和潮流。

凝心聚力，前提是摈弃“零和”思维。当今世界，发展之路上的一大障碍，就是有的国家深陷霸权主义和保护主义迷思而不能自拔，总想损人利己，加剧了世界的分裂。越是在分裂的时刻，世界越需要人类命运共同体思想的指引，越是需要团结和合作。因此，凝心聚力共同发展应当成为世界主流共识。

凝心聚力，首要是树立信心。年会举办前夕，施瓦布和世界经济论坛总裁博尔格·布伦德等论坛主要负责人纷纷对媒体发表讲话，既指出当今世界面临前所未有的挑战，也希望世界各国加强合作和团结，同时还透露出对世界经济走势的信心。布伦德多次强调，中美两国近期发出继续进行贸易和投资的信号，这给世界吃了一颗定心丸。作为世界上最知名的论坛之一，达沃斯论坛回归“正常”本身就让世界看到了全球经济恢复常态增长的希望。

凝心聚力，核心在于加强合作。据布伦德透露，50多位国家元首和政府首脑以及约40位重要国际组织领导人注册参加本届年会。瑞士西区经济发展署前署长、经济学家菲利普·莫尼耶指出，这届年会的重量级人物将“创纪录”，他们面对面交流可以更好地为世界制定可持续发展解决方案。此外，人们还欣喜地看到，本届年会吸引了约700家组织的1500多位领导人注册，其中包括来自世界经济论坛成员和合作伙伴的600多位全球顶级企业首席执行官，其参与度也堪称“有史以来最高”。

凝心聚力，要依托令人振奋的发展目标。人们常说“危中有机”，这一说法也适合世界经济。目前，世界受气候灾难、环境破坏、能源危机、粮食供应短缺等问题困扰，但在解决这些问题的过程中也催生了诸多新产业。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪、论坛自然和气候中心主任梁锦慧等人指出，锂电池和稀土矿物回收已成为重要产业，能源供应不足使电力存储成为投资新领域。只要世界各国加强合作、推动创新，世界经济的新增长点必会不断涌现。

轻霜冻死单根草，狂风难毁万木林。面对未来挑战，世界各国领导人展现政治意愿、选择并坚定地走上一条凝心聚力、团结合作的共赢之路，是全球万众所企盼的。

(责编：于洋、刘叶婷)