新华社德黑兰1月14日电（记者高文成）伊朗司法机构下属平衡通讯社14日报道说，前国防部副部长阿里-礼萨·阿克巴里因“为英国从事间谍活动”被执行死刑。该事件引发伊朗与英国新一轮争端。

阿克巴里1997年至2005年任副防长，2019年遭到逮捕，被控“为英国从事间谍活动”“危害国家安全”。起诉书说，阿克巴里与英国秘密情报局（军情六处）合作，进行危害伊朗国家安全的间谍活动，在不同国家与伊朗敌对国家的情报官员会面。他的反伊朗行动“对国家公共秩序造成了严重和广泛的破坏”。

平衡通讯社报道说，阿克巴里因从事间谍活动获利约180万欧元、25.6万英镑和5万美元。

伊朗司法机构11日宣布阿克巴里被判处死刑。英国政府称此举“出于政治动机”，要求伊朗方面取消行刑。在阿克巴里遭处决后，英国首相苏纳克在社交媒体上批评伊朗此举“无情且懦弱”。英国外交大臣克莱弗利召见了伊朗驻英国代办，宣布临时召回英国驻伊朗大使。英国政府还宣布制裁伊朗总检察长穆罕默德·贾法尔·蒙塔泽里，包括对其资产进行冻结和实施旅行禁令。

另据伊朗外交部网站消息，伊朗外交部14日以“回应英国对伊朗国家安全的无理干涉”为由召见英国驻伊朗大使西蒙·谢克利夫，向英国政府提出抗议。（参与记者：杜鹃）

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