人民网里约热内卢1月14日电 （记者吴杰）当地时间1月12日，中国驻巴哈马使馆在拿骚举办春节招待会。巴总理戴维斯及夫人等巴政要，驻巴使团、各界友好人士、中资机构和华侨华人代表等300余人出席。

戴维斯代表巴哈马政府和人民，向中国政府和人民及全体在巴华侨华人致以最美好的祝福。巴哈马坚信中国将在促进经济社会发展、推动合作应对公共卫生、环境等领域全球性挑战方面，取得更多更伟大的成就。多年来，中国实现了全方位的发展，在国际舞台上发挥着日益重要的作用。巴有幸与中国一起见证并分享这些成功。当前，巴中各领域务实合作持续深化。巴中关系牢固持久，作为中国的伙伴和朋友，巴将与中国携手努力，不断深化两国友好交流和务实合作，更多造福两国人民。

中国驻巴哈马大使戴庆利向全体旅巴华侨华人祝贺中国农历新年，向关心、支持中巴关系发展的巴哈马各界友人致以兔年的新春祝福。戴庆利表示，一个不断发展繁荣的中国，将为世界和平稳定和经济增长作出更大贡献，为巴等加勒比国家带来新的发展机遇。过去的一年对中国来说是极不平凡的一年，对中巴关系来说是不断迈进、成果丰硕的一年。两国共庆建交25周年，增进了政治互信，促进了务实合作，深化了民心相通。我们尤其为巴哈马华人社区将传统龙舟赛引入巴深感自豪，也感谢中国企业为巴经济社会发展作出的重大贡献。2023年是中国全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，巴也将迎来独立50周年。中方愿与巴方携手同行，共创中巴关系更加美好的未来。

活动现场高挂中国红灯笼和中国结，精心布置了中国兔年背景墙，处处体现中国文化元素，洋溢着喜庆、祥和、友好的节日气息。当地侨胞表演了舞狮，巴哈马的青年学生和艺人献上了精彩的合唱、独唱等节目。戴庆利为适逢“本命年”的戴维斯总理送上了吉祥兔玩具，并邀请现场属兔的嘉宾上台合影。

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