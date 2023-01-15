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“中欧商业领袖圆桌对话会议”召开

2023年01月15日13:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔1月14日电 （记者牛瑞飞）1月13日，欧盟中国商会与中国欧盟商会在比利时布鲁塞尔共同举行“中欧商业领袖圆桌对话会议”，中国驻欧盟使团经商处公使彭刚发表主旨演讲，欧盟中国商会会长徐海峰、中国欧盟商会主席伍德克先后致欢迎辞；活动由欧盟中国商会秘书长方东葵和中国欧盟商会秘书长亚当·邓尼特共同主持。

这是疫情发生以来中国欧盟商会与欧盟中国商会首次共同举行的线下活动，也是自两大商会成立以来的首次正式活动，对促进中欧企业间高水平对话合作具有重要意义。

彭刚向中欧企业家致以新春问候。他在主旨演讲中表示，经贸合作是中欧关系压舱石和重要支柱，双方合作含金量不断提升、广度继续扩大，在气候变化、绿色发展、数字转型、基础设施、互联互通等诸多领域持续深化。中欧企业助力中欧形成强大经济共生关系，促进双边合作取得丰硕成果。

彭刚表示，欧盟中国商会和中国欧盟商会分别是各自企业界忠实的利益代表，在中欧经贸关系中起着重要的桥梁纽带作用，希望两个商会加强交流协作，发出更多声音，共同反对以安全之名搞“脱钩断链”和保护主义，共同推动为双方企业打造更开放、友善和具有发展潜力的营商环境。

(责编：于洋、吴成良)

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