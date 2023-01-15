人民网布鲁塞尔1月14日电 （记者牛瑞飞）1月13日晚，“新生活·新风尚·新年画展”在卢森堡中国文化中心开幕，由此拉开2023年卢森堡欢乐春节系列活动序幕。中国驻卢森堡大使华宁出席启动仪式并致辞，来自卢森堡欢乐春节各主办单位代表、艺术家、华侨华人和友好人士80余人出席开幕式。

卢森堡中国文化中心大厅和多功能厅张灯结彩，洋溢着温暖、欢乐、祥和的节日气氛。

华宁在致辞中表示，春节是中国人民最重要的节日，很高兴同卢森堡各界一同举办丰富多彩的中国春节庆祝活动，与大家共度欢乐祥和的中国年。随着中国不断优化完善疫情防控措施，新的一年中卢文化交流将更加紧密，开启新的一页。

弗朗斯瓦·瓦伦蒂尼是卢森堡的著名建筑师，对中国绘画非常感兴趣。他非常喜爱色彩斑斓的年画，这让他看到了中国绘画的另一种表现形式。斯迪克是卢森堡的视觉艺术家，他认为中国年画很有特色，其视觉冲击力让他印象深刻。

据卢森堡中国文化中心主任张晶介绍，2023年卢森堡欢乐春节系列活动将陆续展开，中国文化中心还将举办文化游园会、民乐导赏音乐会等活动。

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