人民网墨西哥城1月14日电 （记者彭敏）1月13日，由中国驻墨西哥大使馆主办，墨西哥国立自治大学孔子学院承办的2022年“汉语桥”全球外国人汉语大会——书画展（墨西哥赛区）第二场“新年”主题颁奖会成功举行。中国驻墨西哥大使馆临时代办王惠君、使馆教育专员吴小燕、墨西哥国立自治大学语言、语言学及翻译学院院长卡门·康蒂约克、墨国大孔院外方院长珍妮·阿科斯塔、中方代理院长李智宇，北京语言大学艺术学院评委老师王杨、李以良、艾伦·埃尔南德斯等受邀出席本次颁奖典礼。

图为中国驻墨使馆临时代办王惠君与获奖选手合影。驻墨西哥使馆教育处供图

选手们参赛热情高涨，通过精美的作品表达了对中国春节的理解和感悟，也为大家送上美好的新年祝福。

图为绘画成年组一等奖作品。 驻墨西哥使馆教育处供图

图为书法成年组一等奖作品。驻墨西哥使馆教育处供图

中国驻墨使馆临时代办王惠君女士在颁奖会上致辞，向此次获奖参赛者表达了热烈祝贺。王惠君表示，本次书画展活动，表达了中墨两国人民世代友好的美好愿望，彰显了中墨同心创梦、共赴未来的时代主题，也希望未来在墨西哥有更多人接触、了解和学习中国传统文化，为中墨文化交流互鉴添砖加瓦。

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