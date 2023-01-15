人民网曼谷1月15日电 （记者刘慧）吉隆坡消息：“美丽中国之友城绘”暨“水韵江苏·与世界的对话”中马青少年绘画展开幕活动于1月14日在吉隆坡举办。吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫、江苏省海外联谊会名誉副会长拿督威拉颜天禄、亚洲美术家协会秘书长于国琴、马来西亚苏商总会执行会长孙建炜等嘉宾出席活动，江苏省外办副主任刘建东、江苏省文化和旅游厅副厅长李川发表视频致辞。

张杰鑫为现场12位“美丽中国之友城绘”绘画比赛青少年得奖者代表颁发“友城绘”国际青少年绘画展纪念证书。来自马中民俗文旅总商会、亚洲美术家协会、马来西亚书艺总会、马来西亚苏商总会等各界嘉宾，以及获奖者家属等共100余人汇聚一堂，共同见证本次开幕活动圆满举办。

张杰鑫在开幕活动上表示，青少年是文化交流的使者和生力军。本次活动结合美丽中国、友城绘和水韵江苏三大品牌优势，跨越国界和语言，是一次传递友谊、共享绿色未来的文化盛会。参展作品既有表现江苏和马来西亚两地传统人文风光，也有当代社会风貌、人与自然和谐相处等精彩内容，构成了一组富有童真童趣、色彩绚烂的美丽画卷，传递了两国青少年热爱和平、珍惜友谊、期盼绿色发展的心声。

“美丽中国之友城绘”大赛获奖者代表，来自东马的彭艾玛通过视频感谢本次大赛提供的良好交流机会，并表示以后自己将努力提高绘画技能，更多关注中马友好，更多地参与中马青少年艺术交流活动。

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