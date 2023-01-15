新华社仰光1月14日电（记者张东强）缅甸农业、畜牧和灌溉部2022年获准的澜湄合作专项基金项目启动仪式13日在内比都举行。中国驻缅甸使馆公参郑志宏与缅甸农业、畜牧和灌溉部副部长昂基，缅甸澜湄合作国家协调机构副主席温泽雅吞等有关部门和机构代表150余人参加。

启动仪式上，昂基宣布，缅甸农业、畜牧和灌溉部正式启动2022年获准的7个澜湄项目。他说，项目实施对缅甸农业增产、农民增收、农村发展具有重要意义，感谢中方设立的澜湄合作专项基金对缅甸的支持和帮助。

温泽雅吞表示，农业、畜牧和灌溉部是缅甸获得澜湄基金支持项目最多的部委，澜湄项目的实施给缅甸人民带来实实在在的帮助，对维护地区繁荣稳定具有重要作用，希望澜湄项目在新的一年取得更大成功。

郑志宏表示，中缅两国是同甘共苦的命运共同体，中方始终关心支持缅甸农业发展，澜湄合作是双方开展农业合作的重要平台。中方设立澜湄合作专项基金以来，支持缅甸农业、畜牧和灌溉部实施了30余个项目。中方还援助缅甸在内比都埃羌达和敏彬建成了两个减贫示范村，积极帮助缅甸解决电力、交通等制约农业农村发展的基础设施问题，以实实在在的行动助力缅甸发展，造福缅甸人民。中方愿继续同缅方在双边和澜湄合作等多边机制下加强农业合作、分享农业发展经验，帮助缅方实现农业现代化。

中缅双方嘉宾还共同参观了农业、畜牧和灌溉部澜湄项目成果展。

2022年7月，澜湄合作第七次外长会在缅举行，会议发表关于农业合作和保障粮食安全的联合声明，中方宣布将实施“澜湄农业合作百千万行动计划”。

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