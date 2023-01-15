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法国发行兔年生肖纪念邮票

2023年01月15日09:48 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎1月14日电（记者胡雪）为迎接中国农历新年，法国邮政公司14日在巴黎举行中国兔年生肖纪念邮票发行仪式。

　　1月14日，在法国巴黎举行的兔年生肖邮票发行仪式上，邮票设计者陈江洪为集邮爱好者签售兔年生肖纪念邮票。新华社记者 高静 摄

　　中国兔年生肖纪念邮票共两款，由法国华人艺术家陈江洪设计。其中，一款邮资1.16欧元，票面是粉红色背景衬托着俯卧的白兔；另一款邮资1.80欧元，票面是蓝色背景上一轮满月衬托着站立起来的玉兔。两款邮票的票面上方和下方分别用法语和中文书写着“兔年”字样。

　　法国邮政公司首席执行官菲利普·瓦尔在仪式上说，法国邮政每年发布中国生肖邮票，如今已是第十九个年头。法国邮政每年用这种方式庆祝中国春节，用真诚和实际的态度致敬中国文明。

　　1月14日，在法国巴黎举行的兔年生肖邮票发行仪式上，邮票设计者陈江洪展示兔年生肖纪念邮票。新华社记者 高静 摄

　　中国驻法国大使卢沙野在邮票发行仪式上发表讲话说，2023年是癸卯兔年，兔子精灵可爱，象征着乖巧温和、机智敏捷。在障碍面前总能一跃而过的兔子，也体现着中国人不断克服困难、超越自我的正能量。展望2023年，中法关系定能“兔”飞猛进，再谱新篇。

　　当日发售的还有兔年生肖纪念邮票首日封，吸引了众多法国当地的集邮爱好者到发行仪式现场购买。

　　1月14日，在法国巴黎举行的兔年生肖邮票发行仪式上，邮票设计者陈江洪展示兔年生肖纪念邮票。新华社记者 高静 摄

　　2005年，法国邮政公司首次发行了由中法艺术家合作完成的中国农历鸡年生肖纪念邮票。

(责编：于洋、刘叶婷)

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