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马耳他新任驻华大使：期待马中合作更加全面深入

2023年01月15日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔1月14日电（记者陈文仙）马耳他新任驻中国大使约翰·巴苏蒂尔在赴任前夕表示，他将在马中良好双边关系基础上，进一步推动两国各领域合作，期待双方合作更加全面和深入。

　　巴苏蒂尔目前担任马耳他外交部全球事务司长。来华赴任前夕，巴苏蒂尔在马首都瓦莱塔接受新华社记者采访时表示，马中关系强大而牢固，自1972年1月建交以来，双方从两国各领域合作中受益匪浅，签署了涉及贸易、文化、交通和能源等领域的众多合作协议。他说，密切的双边高层往来和沟通进一步加强了两国长期互利关系。马耳他担任2023至2024年度联合国安理会非常任理事国，将为马中两国交往与合作提供更多机会。

　　曾到访过中国的巴苏蒂尔对即将开始的驻华工作充满期待。他说，自己在担任驻华大使期间将致力于进一步增加马中贸易额，并将为推动欧盟和中国间的合作做出贡献。

　　人文交流一直是马中两国合作中的重要组成部分。巴苏蒂尔说，中国驻马耳他大使馆、马耳他中国文化中心在促进马中两国文化交流、增进两国人民互相了解方面发挥了重要作用。在他看来，未来双方在教育、旅游等领域也有着充分发挥各自优势和开展深入合作的巨大潜力，对此他将努力推动。

　　巴苏蒂尔对中国经济和社会快速发展表示钦佩。他说，中国率先实现联合国千年发展目标，在减少贫困、饥饿、文盲等方面中国都提前实现目标。他表示，世界需要中国为全球经济发展继续做出贡献。

(责编：于洋、刘叶婷)

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