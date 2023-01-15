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“国际战略与安全形势评估”年度研讨会在京举行

2023年01月15日09:37 | 来源：新华网
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　　新华网北京1月14日电（记者朱静）由中国现代国际关系研究院（以下简称“现代院”）主办的“国际战略与安全形势评估——回顾与前瞻2022/2023”研讨会于1月13日在北京举办。

　　会议发布了《国际战略与安全形势评估2022/2023》，对2022年国际形势进行了全面梳理总结，并对2023年世界发展趋势和走向作出了预测评估。

　　《国际战略与安全形势评估2022/2023》图片来源：现代院

　　此次研讨会共设置“百年变局与国家安全”“大国战略动向与大国博弈”“当前重大热点问题”“2023世界大势展望”四个中心议题。二十余位知名专家学者围绕议题进行主题发言。

　　研讨会现场 图片来源：现代院

　　中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，在百年变局下，思考国家安全最重要的四个维度就是和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字。由于世界面临的和平、发展及安全问题日趋恶化，最终需要通过全球治理加以解决。

　　现代院副院长傅小强认为，中国要坚持总体国家安全观，全面提升国家安全能力现代化水平，抢占新一轮经济发展和科技革命的制高点，以更高水平的安全护航高质量发展。

　　在乌克兰危机问题上，中国国际问题研究院院长徐步、中央党校国际战略研究院副院长吴志成均指出，乌克兰危机将对世界格局和国际关系产生长期影响。危机暴露出当前世界特别是亚欧大陆的安全脆弱性，导致全球和平与安全赤字进一步扩大，地缘经济贸易分裂的风险进一步增加。

　　对于中美关系，中国社会科学院美国研究所所长倪峰说，美国政府对中国采取全面竞争的基本逻辑，并采取更加体系化的竞争战略，其关键环节为科技竞争和意识形态。复旦大学国际问题研究院院长吴心伯说，美国政府通过经济、外交、安全三大联盟企图遏制中国发展。2023年中国需要加快经济发展步伐，提升技术和军事实力，积极引导和塑造美国对华政策。清华大学战略与安全研究中心主任达巍表示，中国应把握战略主动，超越中美双边，做好加减法，最终实现中华民族伟大复兴的战略目标。

　　外交学院院长王帆认为，虽然困难和挑战越来越大，但危中有机。要站在合作与发展一边、站在历史正确的一边，推动中国式现代化，推动中国复兴，进而推动人类命运共同体和人类的进步。

(责编：于洋、刘叶婷)

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