本报记者 刘 融

“在艰难时刻，中方提供了宝贵的卫星数据，帮助我们有效开展救灾工作。中方的无私支援我们铭记在心。”近日，委内瑞拉航天局局长阿道弗·戈多伊在向中国航天科技集团所属中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）发来的感谢信中如是说。

去年10月，委内瑞拉多地区遭受飓风袭击，长时间强降雨引发洪水、山体滑坡等自然灾害，造成重大人员伤亡和财产损失，通往灾区的救援道路也多被阻断。为及时了解受灾情况，委内瑞拉航天局向国际组织空间与重大灾害国际宪章提出紧急服务请求。中国一直积极参与空间与重大灾害国际宪章机制，接到委内瑞拉请求，中国资源卫星应用中心迅速响应，施以援手。

应中国资源卫星应用中心的成像请求，中国四维调用商业遥感卫星参与了这次救灾任务。中国四维总经理张晓东接受本报记者采访时说，中方在8小时内调动了8颗卫星进行过境仿真，并第一时间向委方交付了卫星影像。

委内瑞拉航天局表示，根据中方提供的数据，委方及时进行了灾情分析，明确了受灾范围，并对受灾区域的建筑进行危险等级分类。这些数据为政府的救灾指挥工作和受灾民众的撤离提供了有力帮助。

早在2007年，中国就加入了空间与重大灾害国际宪章，此后一直积极参与全球灾害监测和救灾减灾工作。自2010年起，中国为联合国灾害管理与应急反应天基信息平台北京办公室持续提供全面支持。中国风云气象卫星数据服务已覆盖124个国家和地区，为菲律宾、莫桑比克等40多个国家提供空间技术等应急保障服务近70次。

“我们将继续应受灾国家要求，提供必要的服务。”张晓东说，中国航天不仅服务本国人民，也造福国际社会，在重大灾害发生时积极响应，助力减灾救灾。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)