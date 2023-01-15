本报记者 曲 颂 杨 迅 谢亚宏

推进高水平对外开放，扩大市场准入，落实好外资企业国民待遇，积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定等高标准经贸协议，为外商来华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利……当前，中国政府一系列“更大力度吸引和利用外资”的政策部署，令广大外资企业对在华发展更加充满信心。接受本报记者采访的外企代表和外国专家学者表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，为各方实现互利共赢不断提供新机遇。外资企业愿继续深耕中国市场，共同创造美好未来。

“营造了更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境”

2022年，霍尼韦尔公司与众多中国合作伙伴在能源转型、航空交通、智慧建筑、智能制造等领域展开深入合作，中国市场业务收获满满。“霍尼韦尔是中国营商环境持续改善的受益者。我们在投资待遇、业务机会、法律地位、知识产权保护等各方面和中国企业没有差异。”霍尼韦尔相关负责人余锋介绍，霍尼韦尔旗下业务集团目前已全部进入中国市场投资和运营。

宜家相关负责人阮林娟说：“外商投资法的制定和实施营造了更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，增强了宜家在中国投资的信心。几年来，我们切实感受到各级政府在助力外企加快融入中国新发展格局方面所作努力，这为宜家在华开展业务提供了很大帮助。”

“疫情防控期间，上海自贸试验区管委会陆家嘴管理局和银行合作伙伴迅速调整相关规定，简化流程，特事特办，帮我们解决了很多困难。”以色列BIE集团相关负责人伊万表示，中国打造更好营商环境的努力是实实在在的。集团能够在疫情特殊条件下继续推进业务，得到了来自中国各方面的大力支持。

医科达全球执行副总裁龚安明表示，外商投资法为包括医科达在内的跨国企业在中国的长足发展增添信心。医科达在中国建立了“镜像工厂”，使用与欧洲工厂完全相同的工艺及标准。“得益于中国工厂的战略布局和更可靠的供应链，医科达中国工厂已为全球客户供应了超过1000台直线加速器系统，近3年来已发展成为医科达全球最大的生产基地。”

“营商环境好不好，企业会‘用脚投票’。30多年来，米其林在中国见证了改革开放，也见证了营商环境的不断优化。”米其林相关负责人叶菲表示，中国制定并落实外资企业国民待遇，与各方携手推进市场开放和贸易投资便利化，外企深耕中国市场的信心越来越足。

“极大提振了外商在中国投资的信心”

塞尔维亚“一带一路”研究所所长博扬·拉利奇表示，外商投资法在知识产权保护和技术合作等方面作出了明确细致规定，“回应投资者关切，极大提振了外商在中国投资的信心”。在全球跨国投资低迷背景下，2022年前11个月，中国实际使用外资按可比口径同比增长9.9%，凸显中国市场的吸引力。

在很多跨国企业看来，中国市场正成为全球创新的驱动力。宝马集团研发工作相关负责人韦博凡说，中国近年来加快创新速度，在数字化等方面取得的进展引人注目。宝马集团在中国的研发团队已成为慕尼黑总部以外规模最大的工程师研发团队。“中国市场促使宝马集团不断创新，许多中国本土供应商能力也不断提升，已成为行业标杆。”

美国高通公司产品管理主任吉姆·米塞纳表示，目前中国在车联网方面走在世界前列。中国政府出台了一系列规划和政策积极推动车联网产业发展，加快标准制定和技术升级，中国的创新能力、巨大市场和政府强有力的支持正引领全球电动车技术和应用等加快发展。

埃森哲相关负责人刘弢说，通过外商投资法以及一系列落地政策，中国积极践行对外开放的承诺。埃森哲观察到中国企业正积极把握数字经济趋势，持续进行数字化投入。“在探索发展新机遇的过程中，开放有序的市场和商业环境将起到重要作用。”

龚安明说，医科达将持续深化中国市场本土化布局，结合全球资源，加强同中国政府、大学、医疗中心的合作，提供更全面、多样化的教育和培训项目，并将与合作伙伴一起积极响应《“健康中国2030”规划纲要》号召，为消费者提供更多优质产品和方案。

博世企业传播主管伊琳娜·阿南耶娃表示，作为全球500强企业，博世正持续加大对中国市场投资力度，在中国落地全球领先生产技术。“中国是全球最大的汽车市场，富有活力和韧性，我们对中国市场前景充满信心。”

“坚信中国市场蕴藏着巨大的发展机遇”

制药集团默克全球关系主管蒂莫·布雷纳说：“无论是市场规模还是增长潜力，中国都是默克具有重要战略意义的市场。”布雷纳介绍，默克计划6年内投资约1亿欧元，扩建其位于无锡的制造基地，并将于2024年前投入运营。此外，集团其他部门也在中国有上亿欧元的新投资。

联合利华相关负责人曾锡文介绍，中国已成为联合利华全球增长最快的市场之一。目前联合利华正持续扩大在中国的产业布局。“2022年，投资近10亿元的太仓冰淇淋工厂建成。我们还投资近20亿元在广州建设联合利华在中国首个全品类生产基地。基地建成后，产品不仅可以满足中国市场，还可以依托粤港澳大湾区的区位优势，供应海外市场。”

叶菲说，中国正进入高质量发展阶段，这离不开高质量的营商环境和市场环境。优质的营商环境能够吸引各领域创新人才，为包括米其林在内的外资企业不断增添高新技术、数字化等方面的创新活力。

“我们坚信中国市场蕴藏着巨大的发展机遇，对中国经济的强大韧性和发展前景充满信心。”阮林娟表示，宜家始终将中国视为最重要的战略市场之一。优化营商环境各项举措的进一步落实，将为外企扎根立足中国市场提供持久动力。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)