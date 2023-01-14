新华社北京1月14日电 美国总统约瑟夫·拜登12日证实媒体相关报道，承认除在一间昔日的办公室存放任副总统时期的涉密文件外，他的住所也存有涉密文件。

司法部长梅里克·加兰当天宣布，指派特别检察官调查拜登办公室和住所存放涉密文件事件。共和党人穷追猛打，称将在国会发起调查。

第二波

继拜登10日承认在一间曾使用的办公室存有涉密文件后，美国多家媒体11日披露，拜登的律师在另一处地点再次发现涉密文件。

这是2022年7月20日在华盛顿白宫拍摄的美国总统拜登。新华社发（沈霆摄）

白宫法律顾问理查德·索伯12日证实，“少量”涉密文件存放于拜登位于特拉华州威尔明顿住所的车库，另一份涉密文件存放在“一间相邻房间”中。

拜登12日在白宫被媒体记者追问，承认家中存放涉密文件。

拜登表示，他的私人律师发现第一批涉密文件后开始检查其他地点，以确认是否有更多涉密文件，后在威尔明顿家中车库和“书房”发现“少量”涉密文件。

索伯和拜登都未说明第二批文件发现的时间，只说律师团队“昨晚”完成了检查。

美国媒体9日披露，拜登私人律师去年11月2日在位于华盛顿的智库机构“宾夕法尼亚拜登外交与全球接触中心”清理拜登曾使用的办公室，发现一批涉密文件。白宫和拜登次日证实这一报道。拜登2017年卸任副总统后至2019年着手竞选总统前使用这间办公室。

表清白

美国《总统档案法》规定，总统和副总统任内所有文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理。拜登的前任、共和党籍总统唐纳德·特朗普去年被查出在位于佛罗里达州的住所海湖庄园存放大量政府文件，包括上百份涉密文件。

白宫和拜登强调，他的昔日办公室和家中存放的涉密文件“数量少”，都“锁着”，且发现后立刻通知了国家档案和记录管理局或司法部，及时移交文件，并配合司法部调查。“大家知道，我严肃对待涉密文件和材料，”拜登12日回答记者提问时表示，“我也说过，我们正完全、彻底配合司法部的调查。”

2022年4月11日，美国总统拜登（右一）在华盛顿白宫就监管“幽灵枪”的新规发表讲话。新华社记者刘杰摄

根据司法部长加兰12日发布的事件经过，国家档案和记录管理局去年11月4日通知司法部拜登昔日办公室发现涉密文件；同年12月20日，拜登私人律师通知，在拜登的威尔明顿住所车库发现一批涉密文件，联邦调查局人员随后前往并接管文件；12日上午，拜登律师说在威尔明顿住所又发现涉密文件。

白宫和拜登尚未解释为何在媒体曝光前没有主动发布消息。

媒体11日报道发现第二批涉密文件前数小时，白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在记者会上被问及拜登何时得知原私人办公室遗留机密文件、是否还有更多涉密文件违规存放在其他地点、白宫为何时隔两月才公开此事。她以司法部正在审查为由，未做正面回答。

拜登10日就首批涉密文件被发现一事在记者会上回应：“我听取了关于这一发现的简报，得知有政府文件被带到那间办公室让我意外。我不知道那些文件的内容。”据哥伦比亚广播公司报道，拜登去年11月就获知发现这批涉密文件，国家情报总监办公室也知道这件事。

拜登12日回答提问时表示，他将“很快有机会”就整件事做出说明。白宫法律顾问索伯当天在声明中说：“我们相信，经过彻底调查，会证明这些文件被无意中放错了地方，而总统及其律师团队发现这一失误后立即采取了行动。”

落“把柄”

拜登存放涉密文件曝光，共和党人找到“抓手”。

共和党人重掌多数的国会众议院议长凯文·麦卡锡表示，拜登曾对特朗普在海湖庄园存放涉密文件表达忧虑，但拜登本人“多年来在多个地方把它（涉密文件）放在光天化日之下”，“国会必须调查这件事”。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者刘杰摄

共和党籍众议员保罗·戈萨尔12日接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，国会共和党人将发起调查，让拜登“承担责任”。

共和党籍众议员迈克·特纳12日发表声明，称已经致信司法部长加兰和国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯，要求他们1月26日前就拜登在“不安全的私人办公室”等地点存放“高度保密文件”在国会出席闭门听证会。特纳称拜登涉嫌“不当处理、不当使用和暴露保密文件”。

加兰12日任命前联邦检察官罗伯特·许为特别检察官，调查这一事件中是否有个人或实体违法。加兰说，他去年11月14日任命一名检察官做初步调查。依据初步调查结果，他决定任命特别检察官继续调查。

拜登昔日办公室存有涉密文件曝光后，同样因存放涉密文件的特朗普在社交媒体发问，“联邦调查局什么时候才会突击搜查乔·拜登的那么多住所、甚至白宫？”以及司法部为什么在11月中期选举前没有宣布这一发现。

曾曝光美国情报机构大规模网络监听行动的美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登12日在社交媒体也强调，“真正的丑闻”在于“司法部在中期选举前大约一周就发现这件事，但选择压下来”。（惠晓霜）

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