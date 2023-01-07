新华社华盛顿1月6日电（记者颜亮 孙丁）在政治极化加剧阴影下，美国6日迎来“国会山骚乱”两周年纪念日。

当天上午，国会众议院成员在位于美国首都华盛顿的国会大厦外举行仪式，向两年前在这场暴力骚乱中受伤的约140名警察致敬，在场的几乎全部是民主党人，仅有一名共和党众议员参加仪式。

美国总统、民主党人拜登6日下午在白宫出席纪念“国会山骚乱”两周年活动，他呼吁继续警惕政治极端主义，提醒这样的事件“可能再次发生”，称美国面临“一个历史拐点”。

民主党人主导的众议院国会山骚乱调查委员会近期发布一份调查报告，详细解释针对美国前总统特朗普的指控以及4项刑事转介——妨碍官方程序、密谋欺诈联邦政府、串谋做虚假陈述以及煽动或协助叛乱。

众议院共和党人发布的“对冲”报告则指责民主党玩弄政治，忽视“国会山骚乱”背后的安保失败，称时任众议院议长、民主党人佩洛西难辞其咎。

特朗普一直称针对他的指控站不住脚、受政治驱使，并试图淡化“国会山骚乱”性质。6日，特朗普支持者和反对者在国会山上各自举行集会，一度发生激烈争吵。

美国新一届国会日前开幕后，众议院议长选举持续“难产”，引发“历史性”政治僵局，众议院陷入瘫痪。美国一家政治咨询公司主席布拉德·班农认为，“国会山骚乱”过去两年，美国民主依然深陷困境，众议院“一团糟”，再次表明美国政治机构衰落。

2020年11月，美国4年一度总统选举在政治极化、新冠疫情、反种族主义浪潮以及经济萎缩中举行，拜登获胜，但特朗普反复宣称存在大规模选举舞弊，拒绝承认败选。

2021年1月6日，上万名特朗普支持者在白宫外举行集会，其中一部分人当天下午游行至国会山，暴力突破安保，闯入国会大厦。参众两院认证2020年总统选举结果的联席会议被迫中断，主持会议的时任美国副总统迈克·彭斯同数百名议员们惊慌撤离或躲藏。彭斯在骚乱平息后说，这是美国国会大厦历史上“黑暗一天”。

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